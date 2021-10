La Plataforma Son Bonet Pulmó Verd sembra 80 arbres més i amplia el bosc urbà en una nova acció veïnal

La plataforma Son Bonet Pulmó Verd ha aprofitat el pont del Pilar per a consolidar el pulmó verd de Son Bonet fent créixer el bosc urbà iniciat a principis d’any. Aquesta acció veïnal reivindica un cop més la seva decicida oposició al projecte d’Aena d’instal·lar un megaparc fotovoltaic a l’espai lliure públic de Son Bonet. A la vegada, han volgut posar damunt la taula un cop més una alternativa «viable i molt més respectuosa» amb l’entorn i les persones del municipi de Marratxí.

La lluita no defalleix, més suports i més accions

Més de 30 veinades i veïnats i altres persones procedents de altres plataformes i d’altres municipis han participat en recuperació d’aquest espai amb la sembra de 80 pins i ullastres durant aquests dies. Aquesta acció també ha estat possible gràcies als donatius dels petits comerços del Pla de Na Tesa que han contribuït generosament per a poder realitzar la compra de planter per a l’acció. A més, també han estat moltes empreses les que generosament han cedit material i eines per a realitzar diferents accions de la plataforma com la que s’ha realitzat i que permetrà realitzar altres accions en un futur proper.

El bosc urbà de Son Bonet: el poble ha passat a l’acció

Després de més de 40 anys esperant que les administracions competents dignifiquessin l’espai lliure públic de Son Bonet i davant l’amenaça dels plans especulatius d’Aena, el poble actua.

L’acció de la Plataforma que compta cada dia amb més suports tant d’entitats socials com partits polítics es basa en evitar el que seria «una injustícia social i ambiental històrica». «La pèrdua de Son Bonet suposaria la pèrdua d’una de les zones verdes més importants de tot Marratxí. Crearia a la vegada un dels més greus impactes dins una zona habitada com la que es correspon a Son Llatzet-Pont d’Inca i Ca’s Capità-Pla de Na Tesa trencant també el nexe i vincle físic i històric entre aquestes poblacions», han remarcat.

Per altra banda, Son Bonet Pulmó Verd vol remarcar que aquesta lluita es basa en la reclamació històrica de crear una zona comunal arbrada, que millori la qualitat de vida dels seus habitants així com una millora ambiental d’una zona intensament urbanitzada. «Aquesta zona a més contribuirà clarament en la lluita contra el canvi climàtic, creant una zona vegetal que serveixi d’embornal dels gasos d’efecte hivernacle», han conclòs.