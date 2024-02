Duolingo considera que els catalanoparlants no volen aprendre cap idioma

Una de les plataformes digitals més reconegudes del món a l'hora d'aprendre idiomes és Duolingo. L'aplicació compta amb cursos digitals d'uns 40 idiomes diferents, entre els quals hi ha el català.

Tot i la diversitat d'idiomes que planteja plataforma del mussol verd, aquesta no permet aprendre cap idioma prenent com a idioma matern o idioma base el català. A més, l'únic idioma des del qual es pot aprendre català és des de l'espanyol. És a dir, la plataforma t'obliga a saber castellà per poder aprendre català. Sembla que Duolingo considera que, per exemple, un angloparlant no està interessat a aprendre a parlar en català.

Segons la mateixa aplicació, els cinc idiomes més estudiats són: l'anglès d'Estats Units (179.7 milions d'usuaris), l'espanyol (49.5 milions d'usuaris), el francès (37.2 milions d'usuaris), l'alemany (23.3 milions d'usuaris) i el japonès (20.1 milions d'usuaris).