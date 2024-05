MÉS per Palma denuncia que l'EMT elimina el requisit de català per als nous conductors

MÉS per Palma denuncia que l'Empresa Municipal de Transports (EMT) elimina el requisit de català per als nous conductors. El Consell d'Administració de l'EMT, controlat pel Partit Popular i pel batle, Jaime Martínez, gràcies al suport de VOX, ha aprovat un nou borsí per a conductors de l'Empresa Municipal de Transports que elimina el requisit de català per a accedir-hi. De la mateixa manera, hi redueix de forma alarmant la presència de les dones, amb una disminució de la quota mínima del 40% al 25%.

El regidor de MÉS per Palma Miquel Àngel Contreras ha valorat «molt negativament» aquest nou atac a la llengua catalana per part del PP, ja que a partir d'ara els conductors de l'EMT no necessitaran conèixer la llengua pròpia de Mallorca per a desenvolupar la seva feina. Per tant, la ciutadania no tendrà garantit el seu dret a ser entesa i atesa en català al transport públic de Palma. És a dir, pot passar que una persona demani informació en català a un xofer d'un autobús públic i que aquest es negui a donar-li-la o que no l'entengui. Aquesta situació pot donar ales a comportaments discriminatoris i vexatoris cap als catalanoparlants. De fet, aquesta setmana, com ha publicat dBalears, ja ha passat un cas greu de discriminació lingüística a un autobús del TIB.

«Només 4 dies després de la gran manifestació en defensa de la llengua que va tenir lloc a la plaça Major, el PP demostra que la seva política lingüística està dictada pels desitjos i l'odi de VOX. El PP i Prohens volen vendre fum assegurant que no cometran més atacs a la llengua i que compliran amb l'Estatut, però els fets diaris demostren el contrari», ha assenyalat Contreras.

Daltra banda, segons el representant de MÉS per Palma, «el batle Martínez es tornar a plegar als dictats de la ultradreta en una altra de les seves obsessions, la igualtat entre homes i dones i el feminisme. El borsí que s'ha aprovat disminueix en un 15% el nombre de places destinades a dones».

«Les dones han estat històricament marginades i subrepresentades en molts sectors, inclosos els empresarials i governamentals. Reservar places a dones dins d'una empresa pública és una pràctica fonamental per promoure la igualtat de gènere i combatre la discriminació en l'àmbit laboral. Això crea oportunitats per a elles d'accedir a rols de lideratge i de presa de decisions que, d'altra manera, podrien ser inaccessibles a causa de barreres estructurals i culturals. És evident que amb la decisió que avui ens ocupa el PP i VOX fan que aquestes barreres siguin encara més altes», ha conclòs Contreras.