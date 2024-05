La UIB proposa diverses sortides botàniques en el marc de la IV Biomarató de Flora Espanyola

L’àrea de Botànica del Departament de Biologia de la Universitat de les Illes Balears (UIB) ha organitzat vuit sortides de camp guiades per diferents indrets de l’illa de Mallorca amb l’objectiu de mostrar les plantes i la botànica en general i apropar la societat i la comunitat d’investigadors a la biodiversitat.

Les sortides es faran del 16 al 19 de maig en el marc de la quarta edició de la Biomarató de la Flora Espanyola, un esdeveniment de ciència ciutadana que convida a sortir al camp a gaudir de la natura mentre es fotografien plantes i es coneix la biodiversitat vegetal.

Durant les sortides, cada participant observa i fotografia plantes, i puja els registres al seu perfil de la plataforma iNaturalist, un portal de ciència ciutadana que permet la compilació de dades de biodiversitat. Per fer-ho, només es necessita un dispositiu mòbil amb accés a internet i descarregar l’aplicació gratuïta d’iNaturalist.

Per a inscriure’s a les sortides guiades, només cal emplenar un formulari.

Programa de les sortides guiades a Mallorca

Dijous 16 de maig

11 h – Campus de la UIB. Guies: Joshua Borràs i Miquel Capó

Divendres 17 de maig

17 h - Àrea Natural d’Especial Interès es Carnatge, Palma. Guies: Joshua Borràs i Miquel Capó

Dissabte 18 de maig

10 h - Es Llac Gran, Alcúdia. Guia: Marcello Dante Cerrato

10 h - Barranc de Biniaraix. Guia: Pere Miquel Mir

11 h - Parc Natural de Mondragó. Guia: Joshua Borràs

Diumenge 19 de maig

10 h - Son Roca, Palma. Guies: Pere Miquel Mir i Marcello Dante Cerrato

11 h - Punta de n'Amer, Sant Llorenç des Cardassar. Guia: Miquel Capó

17 h - Puig de Randa, Algaida. Guia: Joana Cursach

La Biomarató de la Flora Espanyola és una iniciativa impulsada per la Societat Botànica Española (SEBOT), amb la col·laboració de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia – Ministeri de Ciència i Innovació. L’organització es basa en una xarxa voluntària i descentralitzada. A cada comunitat autònoma hi ha diversos coordinadors que proposen activitats i en fan difusió, i en conjunt són més d’un centenar les institucions que donen suport i divulguen la Biomarató, entre les quals la Universitat de les Illes Balears.

Aquest esdeveniment se celebra anualment al voltant de dia 18 de maig, que és el Dia Internacional de la Fascinació per les Plantes, el qual té la finalitat de destacar el paper fonamental de la investigació de les plantes en la conservació del medi ambient i els beneficis que produeixen sobre els éssers vius.

A més, també s’hi pot participar individualment pujant fotografies realitzades durant els dies de la Biomarató amb la càmera o el telèfon mòbil al projecte iNaturalist (una vegada completat el registre a l’aplicació). Totes les fotografies, tant les que s’hagin fet durant les sortides guiades com les que s’hagin fet de manera individual, es podran pujar a iNaturalist durant els dies de celebració de la Biomarató o fins a una setmana després.

Per a més informació, consultau la pàgina web <https://www.biomaratonflora.com/> o escriviu un correu electrònic a <biomaratobalears@gmail.com>.