Posar llum a la foscor del crim contra el Poble Sahrauí

El proppassat 10 de desembre, amb motiu de la commemoració del Dia dels Drets Humans, l' Associació d'Amics Del Poble Saharaui de les Illes Balears (AAPSIB), publicà a les xarxes socials el següent resum de la situació del conflicte de descolonització del Sàhara Occidental: "Fa més d'un any que el Marroc va violar l'alto el foc, i el Govern de la República Àrab Sahrauí Democràtica, RASD, va decretar l'estat de guerra per protegir als civils sahrauís. En l'últim més s'han produït diversos atacs amb drons marroquins a població civil sahrauí. Han assassinat el menor Aban Sidi Ahmayen, de quinze anys. L'activista sahrauí Sultana Jaya es troba sota arrest domiciliari des del 19 de novembre de 2020, i tant ella com la seva família reben constantment atacs físics i psicològics de les forces de seguretat marroquines. Fa més de quaranta-cinc anys que el Marroc va envair el Sàhara Occidental, i part dels sahrauís es veuen obligats a viure com a refugiats als Campaments del desert de Tindouf (Algèria). Són 176.000 sahrauís que depenen de l'ajuda internacional per sobreviure. Dues generacions de sahrauís nascudes a l'exili a l'espera de retornar a la seva terra. Fa més de quaranta-cinc anys que els sahrauís de les zones ocupades pel Marroc viuen una constant vulneració de tots els seus drets, i espoli dels seus recursos naturals. Quaranta-dos presos polítics sahrauís a les presons marroquines per haver exercit el dret a manifestar-se, amb condemnes de cadena perpètua, 30, 20, i 10 anys de presó. Més de 500 sahrauís desapareguts des de l'any 1975. 1.400 km de costa del Sàhara Occidental controlada per l'Estat marroquí, el qual es beneficia dels recursos pesquers. Marroc és el primer productor de pop del món. La venda de fosfats sahrauís és una de les majors fonts d'ingressos del Marroc. Espoli de l'arena de les platges del Sàhara Occidental. Dos mil set-cents km de mur, la barrera més gran militar operativa del món. Vuit milions de mines antipersones divideixen les zones ocupades de les zones alliberades i separen tot un poble".

És una bona fotografia del crim de lesa humanitat que, des de fa massa temps, s'està perpetrant contra la població de la que va ser la 53 província espanyola. Un crim envoltat de foscor informativa, de bruts interessos econòmics, d'inconfessables relacions entre les monarquies borbònica i alauita, d'hipocresies i traïcions al poble sahrauí de governs espanyols de tot color... En aquest sentit, és indignant la passivitat del "gobierno más progresista del mundo" envers la situació de Sultana Jaya. Molt bla, bla, bla sobre DDHH, però, en tocar el Regne de Marroc, aquests DDHH esdevenen coverbos. Vergonyós! Tanmateix, dones com ara Sultana Jaya donen significat a paraules com ara "resistència" o “dignitat".

Però la determinació del Front POLISARIO i del Govern de la República Àrab Sahrauí Democràtica (RASD) en la lluita per la llibertat del Sàhara Occidental és indeleble. El conflicte no té altra solució que no sigui la independència. I el compromís del moviment solidari amb el poble sahrauí no té aturador. De segur que, parafrasejant a Carles Porta i el seu "Crims" -l' exitós programa de TV3 i Catalunya Ràdio-, seguirà infatigablement treballant per posar llum a la foscor del crim contra el Poble Sahrauí. Justament, un altre any, l'AAPSIB ens convoca a la plaça de Cort (Palma) a les 20 hores de la nit de Nadal a una concentració i encesa d'espelmes per posar llum sobre l'exigència de la llibertat de tots els presos polítics sahrauís que es troben injustament i inhumanament reclosos a les presons del Marroc, sobre els més de 500 desapareguts sahrauís des de 1975, sobre la lluita del poble sahrauí per la seva llibertat. Som-hi!