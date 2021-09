Sultana Jaya, símbol de la lluita sahrauí contra l'ocupació marroquina

El proppassat 4 de setembre la Delegació del Front Polisario per a Espanya va emetre un comunicat amb un enunciat molt preocupant: "Crida urgent per a salvar la vida de l'activista sahrauí Sultana Jaya". La crida està més que justificada. Les notícies que circulaven a principis de setembre eren que les forces d'ocupació marroquines han contagiat deliberadament la COVID-19 a Sultana Jaya i a la seva germana Almumnin, les mantenen segrestades –des del passat 19 de novembre i sense cap mandat judicial- a la seva casa de la ciutat ocupada pel Marroc de Bojador, a la qual han llançat productes químics, advertint a les activistes sahrauís que no durarien ni deu dies. Tota la família de Sultana Jaya ha estat agredida físicament en diverses ocasions i ella i la seva germana violades. Sultana estava llavors molt greu. No hi ha cap indici que el seu estat de salut hagi millorat, i el segrest continua. L'alarma és màxima en tots els àmbits del moviment de solidaritat amb la justa causa del poble sahrauí.

Una alarma que sembla ser inversament proporcional al poder real (polític, econòmic) existent en els despatxos oficials. És indignant que el govern espanyol no hagi rescatat a les dues activistes del seu segrest domiciliari, i no les hagi dutes a Espanya per proporcionar-les atenció mèdica! S'apunta el Govern d'Espanya "més progressista de la història" a la realpolitik sobre el Sàhara Occidental?, és a dir, s'apunta a la pràctica de convertir els territoris sahrauís ocupats pel Marroc en un espai sense respecte als drets humans? Sembla obvi que així és!

"Espanya sempre estarà compromesa amb la defensa dels drets humans", va dir el president del Gobierno, Pedro Sánchez, el 21 d'agost davant la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, el president del Consell Europeu, Charles Michel, i l'Alt Representant de la Unió Europea per a Afers exteriors, Josep Borrell. Paraules retòriques. Mala peça al teler la banalització dels drets humans.

Qui és, emperò, Sultana Jaya? Sultana és una de tantes dones sahrauís que s'enfronten al règim marroquí, que no defalleixen en la seva legítima reivindicació d'independència per al seu poble. Ella té una estreta vinculació amb Alacant on, sense deixar ni un minut de militar en la lluita per la causa sahrauí, està empadronada i vivia. Als pocs dies que les Forces Armades marroquines violessin deliberadament l'acord de l'alto el foc signat entre les dues parts del conflicte al Sàhara Occidental (Front Polisario i el Marroc) en enviar forces militars a l'est de la bretxa il·legal de Guerguerat cap als civils sahrauís que es manifestaven pacíficament en la zona des del 21 d'octubre de 2019, i es reiniciés la guerra el 13 de novembre del mateix any, Sultana Jaya va tornar al Sàhara Occidental per estar amb la seva mare i les seves germanes. Una vegada a Bojador inicià una singular forma pacífica de seguir la lluita per la lliure autodeterminació del Sàhara Occidental i contra l'ocupació del Marroc: Fer onejar la bandera de la República Àrab Sahrauí Democràtica (RASD) en el terrat de la seva casa.

Són molts els i les activistes saharauis que corren perill, però ara mateix amb la seva determinació i la repressió marroquina que sofreix, Sultana Jaya ha esdevingut en un símbol de la lluita sahrauí contra l'ocupació marroquina. Cal salvar-la! El Marroc culpable, Espanya responsable!