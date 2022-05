La segona jornada del Torneig Autovidal de Pàdel comença a confirmar les parelles favorites

El Torneig Autovidal de Pàdel afronta la seva segona jornada de joc en les instal·lacions del club Palma Pàdel. No hi ha hagut sorpreses en la primera jornada de joc i les parelles favorites segueixen endavant en el torneig. Aquest segon dia de competició ja ens ha deixat alguns resultats esportius dels quals destaquem els següents enfrontaments:

Categoria Masculina

La parella A.Garau/E.Covas es va imposar a J.Romera/D.Perez per 7-5/6-2

La parella T.Persson/K.Karlsson es va imposar a T.Engstrom/R.Granat per 6-2/6-4

La parella Sanchez/Garau es va imposar a P.Mayol/E.Tejada per 6-1/6-1

La parella M.Pons/M.Pons es va imposar a F.Corominas/X.Calm per 6-3/6-3

Categoria Femenina

La parella P.Cortés/Susi es va imposar a B.Alonso/H.Hörnsten per 6-2/6-1

La parella M.Campoy/Y.Pavón es va imposar a C.Bustamante/A.Lescandey per 6-0/7-6

El torneig finalitzarà divendres que ve, 27 de maig amb la disputa de les finals. Una vegada finalitzin les finals es procedirà a la cerimònia de lliurament de premis i el posterior sorteig

de regals que posarà el tancament a aquest torneig.

En el lliurament de premis i el sorteig de regals, seran presents, Dunlop Sport, la marca de cava Vila Conchi i la marca de productes ibèrics Julián Ramos Tabares, que aportaran productes per a sortejar entre tots els participants assistents i per als campions.