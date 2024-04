Relacionen l'«escàndol» de Prohens a Sevilla amb el patrocini d'1,6 milions d'euros del Govern al RCD Mallorca

El portaveu de Més per Menorca en el Parlament, Josep Castells, ha qualificat aquest dimecres d'«escàndol» que la presidenta del Govern, Marga Prohens, acceptés que el RCD Mallorca es fes càrrec de les despeses del seu viatge de tornada des de Sevilla després de presenciar la final de Copa del Rei i portarà la qüestió al ple de la setmana vinent.



Castells, en la roda de premsa posterior a la Junta de Portaveus, ha recordat que el Codi Ètic del Govern estableix que s'ha d'evitar l'acceptació de qualsevol obsequi que pugui conduir a una situació real, potencial o aparent de conflicte d'interès i ho ha relacionat amb el patrocini d'1,6 milions d'euros del Govern amb el Mallorca.

L'ordre del dia inclou la moció dels menorquinistas que sota el títol de «transparència i bon govern» reclamarà el posicionament de la Cambra respecte a aquesta qüestió, així com respecte al nomenament de Catalina Ferrer, vinculada al PP, com a inspectora general de Qualitat per a fer-se càrrec dels expedients de l'Oficina Anticorrupció, en fase de liquidació.

Els grups hauran igualment de posicionar-se respecte a la polèmica generada al voltant del director general de Transparència, Jaume Porsell, i la seva vinculació amb un agroturisme en el Port d'Andratx.

L'ordre del dia del pròxim ple preveu el debat de validació o rebuig del decret aprovat pel Govern a la fi de març per a regular determinats aspectes de l'activitat sanitària urgent i emergent.

La norma suposa, d'una banda, atorgar al SAMU 061 la condició d'autoritat sanitària en convertir-se en l'únic òrgan de direcció de l'assistència sanitària urgent i emergent en l'àmbit de l'arxipèlag.

D'altra banda, permet establir un marc d'ordenació adequat i la gestió compartida amb la sanitat privada en l'atenció extrahospitalària de ciutadans comunitaris i britànics desplaçats temporalment a les Illes.