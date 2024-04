Aquest divendres se celebraran actes amb motiu del Dia de la Visibilitat Lèsbica arreu de l'Estat

Dones homosexuals denunciaran aquest divendres en gairebé una vintena de ciutats que «poden ser l'origen d'una discriminació múltiple», amb motiu del Dia de la Visibilitat Lèsbica, que se celebra aquest 26 d'abril. A més, visibilitzaran les interseccionalitats que les travessen per a celebrar la diversitat.

A Palma, l'entitat organitzadora és Ben Amics, però a altres ciutats són: Al·lega (Santander); Colors Sitges (Sitges); Defrente (Sevilla); Dekumas (Pamplona); Extremadura Entén (Càceres i Mèrida); Gylda (Logronyo); La clau en l'armari (Eivissa); Lambda (València); Els Coruña (la Corunya); No et privis (Múrcia); Nós mesmas (Vigo); Palència (Chiguitxs); Som (Saragossa) i Violetes (La Palma).

La co-coordinadora del Grup de Polítiques Lèsbiques de la Federació Estatal LGTBI+, Cristina P. Pérez, ha explicat que les lesbianes provenen «de totes les ètnies, religions, situacions socioeconòmiques, identitats, orígens i cultures».

«Aquesta diversitat és la nostra fortalesa i ens enriqueix com a comunitat, però també ens enfronta no sols al masclisme i la lesbofobia, sinó també al racisme, la transfòbia, el classisme, el capacitisme i altres formes d'opressió dins i fora de la nostra pròpia comunitat», ha denunciat.

Així mateix, ha indicat que l'objectiu de la campanya 'Soc L i +' és fer visibles les seves realitats i que això «no implica només existir, sinó ocupar espais», així com alçar les seves veus i reclamar el seu lloc en la societat.

Concentracions, concerts i taules rodones

En aquest sentit, ha explicat que aquest divendres centenars de dones ocuparan places i locals amb diferents activitats que aniran des de concentracions, fins a concerts i taules rodones per a reivindicar «igualtat i justícia per a totes les dones lesbianes». Igualment, ha afirmat que, amb aquestes accions, celebraran els avanços que recull la Llei LGTBI, però també incidiran que «els drets no es poden donar mai per garantits».

«Exigirem amb fermesa l'aplicació de les lleis perquè no existeixi la menor possibilitat de sofrir discriminacions laborals o de qualsevol mena, per motius d'orientació sexual», ha destacat Pérez.

Finalment, ha subratllat la necessitat d'alçar la veu «per les quals no poden, les que han silenciat». En aquesta línia, ha recordat a Palestina, a les dones «que sofreixen guerres o injustícies» i «a les lesbianes de tot el món que no poden ser i viure com volen».