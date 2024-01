Les patronals del comerç, en contra de l'ampliació del centre comercial de Marratxí

Les dues patronals del comerç de Mallorca, PIMECO i AFEDECO s'han reunit amb el batle de Marratxí, Jaume Llompart. Sobre la taula hi havia la futura ampliació del centre comercial Alcampo ubicat en aquesta localitat i amb què les patronals estan totalment en desacord.

Les patronals han reclamat el projecte dʻampliació a lʻAjuntament de Marratxí, que ha comentat que no en té. «Exigim que ens deixin veure el projecte i poder-lo analitzar amb deteniment», ha dit el president d'AFEDECO, Toni Gayá.

Segons el que ha comentat l'Ajuntament de Marratxí als comerciants, el que pretén Alcampo és fer-ne una reforma i no una ampliació. «30.000 metres quadrats més de centre comercial és una ampliació en tota regla. Una administració que defensa el petit comerç no permet ampliar aquestes característiques», ha criticat la presidenta de Pimeco, Carolina Domingo.

PIMECO i AFEDECO analitzaran, amb els seus equips, la part legal del projecte per veure si compleix o no la normativa. «Ho intentarem tot, dins de la legalitat, per s aconseguir aturar aquest projecte», afirmen Gayá i Domingo.