L’Ajuntament de Palma aplicarà la màxima sanció possible al ciutadà que va fer una actuació musical enfront de la Seu sense permís

Davant les publicacions realitzades en xarxes socials per un ciutadà alemany, en les quals apareix accedint a la catedral en un vehicle particular i oferint una actuació musical davant de la Seu, l’Ajuntament de Palma aclareix que no ha atorgat cap permís per a la realització d'aquesta activitat.

El regidor de Seguretat Ciutadana, Miquel Busquets, ha manifestat que ja s'han pres les mesures oportunes, identificant a aquest ciutadà, així com el vehicle amb el qual va accedir fins a la Seu, i procedirà a obrir-li un expedient sancionador en les pròximes hores.

Busquets ha qualificat aquests fets com a «inacceptables» i ha assegurat que des de l’Ajuntament «no es toleraran en cap concepte aquest tipus de comportaments incívics que pertorben la convivència, danyant la imatge de la ciutat». El regidor ha anunciat l'obertura immediata d'un expedient amb l'objectiu de depurar totes les responsabilitats i determinar les infraccions comeses, aplicant les sancions que corresponguin.