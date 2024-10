El Parlament aprova instar al Govern a plantejar una reforma del sistema de finançament autonòmic

El Parlament ha aprovat, amb els vots a favor de tots els grups excepte Vox, instar el Govern a plantejar una reforma del sistema de finançament autonòmic. No obstant això, la Cambra ha rebutjat, amb els vots en contra de PP i Vox, que la negociació sigui bilateral amb el Govern d'Espanya.

D’aquesta manera, s'ha desprès de la votació d'una moció del PSIB, defensada pel diputat Llorenç Pou, qui ha presentat una proposta que «permetrà augmentar els recursos dels ciutadans de les Balears». «És necessari decidir entre els ciutadans o el líder de PP, Alberto Núñez Feijóo», ha dit al PP.

En aquesta línia, ha acusat al PP de «no voler iniciar aquest debat amb la societat» i ha considerat que tenen «interès de no fer cap proposta diferent que pugui molestar a Feijóo». Així, els socialistes no han acceptat les esmenes del PP, que, principalment, plantejaven canviar la negociació bilateral per la multilateral.

D'aquesta manera, el PP ha votat en contra dels punts que insten l'Executiu a negociar les qüestions de finançament de manera bilateral amb l'Estat, remarcant que s'han de negociar de manera multilateral en el Consell de Política Fiscal i Financera i en la Conferència de Presidents.

Segons Lourdes Roca, diputada del PP, el PSIB fa oposició tal com governa el president del Govern, Pedro Sánchez, és a dir, «fent canvis d'opinió». «En vuit anys no van fer ni un avanç en aquest model que ara demanen», ha criticat.

Els diputats de MÉS per Mallorca i Més per Menorca, Lluís Apesteguia i Josep Castells, han votat a favor de la moció, segons Apesteguia, per «coherència i responsabilitat». No obstant això, l’ecosobiranista ha recriminat al PSIB per «aixecar ara la bandera». «No val ser PSIB quan convé i ser PSOE també quan convé», ha criticat.

En aquesta línia s'ha pronunciat el diputat de Més per Menorca, qui ha qualificat de «ridícul i infantil» la defensa que fan el PP i PSIB sobre una negociació bilateral o multilateral. «La qüestió no és si bilateralitat o multilateralitat, sinó com ho fem per a aconseguir que les Balears tengui un finançament just», ha assenyalat Castells, criticant que PP i PSIB «perden credibilitat».

Finalment, Vox ha votat en contra de tots els punts que planteja la moció. Segons ha assenyalat la diputada de Vox, Patricia de les Heras, al PSIB «ara li entra la pressa», mentre «destrueix el sistema de finançament autonòmic, deixant Madrid i Balears com els únics aportadors nets» i, concretament, Balears «com una de les grans perjudicades».