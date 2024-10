Aina Salom: «Em varen obligar a xerrar castellà per a aconseguir les dades que necessitava per a la denúncia»

El programa Ona Bon Dia, conduït per Toni Rotget, ha contactat aquest divendres amb l'exconsellera de Salut i Consum, Aina Salom, per a demanar-li sobre la discriminació lingüística que ha patit aquest passat dijous a la botiga de Movistar, situada al carrer Baró de Pinopar de Palma.

«Vaig preguntar si xerraven mallorquí. Ja em vaig prevenir», comença explicant Salom. Aleshores la dependenta li va etzibar: «Ni la entiendo ni lo hablo. Si usted quiere hacer una gestión hábleme castellano».

L'exconsellera li va respondre que «Bé, tu em pots xerrar castellà però jo tenc tant de dret com tu de xerrar la meva llengua. És la llengua dels meus pares, dels meus padrins i jo en tenc dret». No obstant això, la treballadora es va negar a atendre-la i la va titllar de maleducada: «Mire, como usted es una maleducada, no la voy a atender». «La dependenta es va aixecar, se’n va anar i em va deixar plantada», assenyala Salom.

Tot això, mentre un altre treballador de la botiga li deia: «A ver, dónde estamos? En España? Pues si estamos en España hablamos español!».

Com que Salom necessitava fer la gestió per la qual havia acudit a la botiga de Movistar, li va demanar a l'altre treballador si la podia atendre i aquest li va dir: «Yo lo hablo y lo entiendo pero, con usted, ni lo voy a hablar ni la voy a escuchar. Usted empezó las gestiones por teléfono, siga por teléfono».

Aleshores, en demanar un full de reclamacions, i li'l varen negar malgrat que tenen l’obligació de facilitar-lo als clients. Finalment, l'exconsellera explica que li'l varen donar amb «formes poc adequades» però que es varen negar a donar-li les dades de l’empresa per a poder-lo emplenar. «Molt desagradable, em vaig indignar i em vaig posar nerviosa perquè no eren formes. Al final, per a aconseguir totes les dades que necessitava per a presentar la denúncia vaig haver de xerrar castellà, em varen obligar a xerrar castellà».