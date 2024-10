El Teatre del Mar presenta ‘Filles de la Misericòrdia’, del 25 al 27 d’octubre

El Teatre del Mar continua la seva Temporada de Tardor 2024 amb una obra que aborda el poder de l'amistat i la supervivència en temps difícils. 'Filles de la Misericòrdia' és una història colpidora, basada en testimonis reals de dones que van passar la seva infància i adolescència internes en una Casa de Misericòrdia administrada per l'Església als anys setanta.

L'obra, fruit d'una extensa recerca documental i entrevistes a dones que van viure a l'hospici, s'articula a partir de tres eixos: les circumstàncies familiars prèvies a l'ingrés a la Misericòrdia, l'experiència dins el centre i la vida que van construir un cop van abandonar l'hospici.



A través de quatre protagonistes femenines, l'obra teixeix una història d'amistat, supervivència i suport mutu, enmig de les adversitats imposades per la rígida educació catòlica i els perills dels caòtics anys vuitanta. Malgrat els obstacles, aquestes dones lluiten per construir-se una vida pròpia plena d'esperança en el futur.

'Filles de la Misericòrdia' s'erigeix en un relat ple de clarobscurs, on l'esperança i l'humor s'entrellacen amb la crueltat d'un sistema basat en la misericòrdia cristiana i les mancances educatives de l'època. L'espectacle, amb quatre intèrprets, s'adapta a diferents tipus d'espais i convida a la reflexió sobre la memòria i la seva capacitat per alliberar històries desconegudes.



L’obra és una coproducció entre quatre entitats teatrals: Iguana Teatre (Mallorca), una companyia amb més de 35 anys d'història i 47 espectacles, coneguda per la seva qualitat i la combinació de clàssics amb noves línies teatrals; Albena Teatre (València), fundada per Carles Alberola i Toni Benavent, Albena Teatre ha realitzat més de 3.000 representacions i ha rebut més de 100 premis; el Teatro del Temple (Saragossa), formada el 1994, aquesta companyia ha produït 51 espectacles representats en l'àmbit nacional i internacional, combinant dramatúrgia pròpia amb autors contemporanis i clàssics; i el Teatre Principal de Palma, teatre de producció pròpia i coproduccions amb companyies nacionals i internacionals. Aquesta coproducció reuneix el talent i l'experiència de quatre companyies de renom per portar a l'escenari la història de les dones que van viure a la Casa de la Misericòrdia durant el franquisme.

Se’n faran tres funcions, del 25 al 27 d’octubre. Divendres i dissabte a les 20 h, i la darrera, diumenge, a les 19 h amb un col·loqui després de la funció. L’obra és en català i té una durada de 70 min. La interpreten Anna Berenguer, Rebeca Del Fresno, Catalina Florit i Irene Soler; en són autors Pere Fullana, Carme Planells, Alfonso Plou i Aina Salom; i la dirigeix Pere Fullana.