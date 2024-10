Universitats i advocacia s’uneixen per enfortir el català amb el portal Compendium.cat

La Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona ha acollit l’acte de presentació i d’adhesió de les universitats de la Xarxa Vives al portal Compendium.cat. L’eina digital, iniciativa del Consell de l’Advocacia Catalana, té com a objectiu principal el foment de l’ús i la qualitat del llenguatge jurídic en català, així com incrementar la presència de la llengua pròpia en àmbits com l’Administració de justícia o el notarial, que registren percentatges d’ús molt escassos. L’acte, que ha congregat nombroses personalitats de l’àmbit acadèmic, polític i social, ha comptat amb la participació del conseller de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat de Catalunya, Ramon Espadaler, i del conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila.

El president de la Xarxa Vives d’Universitats i rector de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya, Josep-Eladi Baños, ha sigut l’encarregat d’inaugurar l’acte. Baños ha explicat com Compendium.cat no és només un recurs acadèmic o professional, sinó una eina de transformació educativa i social. «Compendium reflecteix la col·laboració i el compromís de les universitats que conformem la Xarxa Vives en la promoció i l’enfortiment de la llengua catalana, en totes les esferes de la societat», ha afegit el president.

A continuació, hi ha intervingut la presidenta del Consell de l’Advocacia Catalana i degana del Col·legi d’Advocats i Advocades de Tortosa, Marta Martínez i Gellida, qui ha valorat l’èxit del portal a partir de la «col·laboració transversal entre les més de 30 institucions i entitats que formem part del Compendium.cat i que amb la seva adhesió es comprometen amb la llengua catalana». «La implicació avui de les universitats de la Xarxa Vives consolida la maduresa del projecte com a eina estratègica i útil, no només per a l’exercici professional, sinó també en el món de la docència», ha assenyalat Martínez.

En la mateixa línia s’ha expressat el vicerector de Política Lingüística de la Universitat de Barcelona, Josep Monserrat Molas, que ha mostrat el suport a la iniciativa, destacant el treball dels Serveis Lingüístics i les Facultats de Dret, Filologia i Traducció i Interpretació, en l’impuls del català en l’àmbit legal.

El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, ha expressat el seu agraïment al Consell de l’Advocacia Catalana per la iniciativa, reconeixent la col·laboració a les universitats que, compromeses a enfortir la presència del català a l’àmbit jurídic, «enriqueixen el portal, obren el ventall, i el fan més conegut i accessible». «El que estem fent avui té un valor que va molt més enllà de l’instrumental: aportem més recursos, normalitzant així la situació del català», ha subratllat el conseller.

Per la seva banda, el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha destacat com aquesta aliança entre universitats i advocacia ajudarà a revertir la situació de precarietat del català en l’àmbit del Dret. «Aquesta eina ajuda a millorar el coneixement de la llengua, a fer-ne més fàcil l'ús i a fer que les institucions donin exemple», ha afegit el titular de Política Lingüística del govern català.

Durant l’acte, els assistents han tingut l’ocasió de conèixer el funcionament de Compendium.cat i les oportunitats que ofereix per estudiants, acadèmics i professionals de l’àmbit jurídic, amb una exposició a càrrec de David Casellas Roca, president de la Comissió de Llengua del Consell de l’Advocacia Catalana i degà del Col·legi d’Advocats de Manresa, i Anna Arnall Duch, doctora en ciències del llenguatge i responsable del portal. A més, la professora de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i membre de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), Mercè Lorente, ha presentat una ponència sobre recursos lingüístics per a professionals actuals i futurs del Dret.

Finalment, l’esdeveniment ha servit perquè les universitats de la Xarxa Vives escenifiquen l’adhesió al portal, mitjançant la signatura d’un conveni de col·laboració entre les mateixes universitats i el Consell de l’Advocacia Catalana; que possibilitarà la cessió de recursos i la col·laboració permanent entre ambdues institucions per impulsar la llengua catalana en l’àmbit jurídic.