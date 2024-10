L'OCB no atura de créixer i presenta la seva nova delegació a Bunyola

L'Obra Cultural Balear (OCB) no atura de créixer i aquest divendres ha presentat la seva nova delegació a Bunyola. El Teatre Rafel Ramis ha quedat petit davant l'allau de persones que es varen presentar per a refermar el compromís amb la llengua, la cultura i el país.



Antoni Llabrés, president de l'entitat, ha assenyalat que «necessitam una societat civil mobilitzada que s'organitzi en defensa de la llengua i el país i l'OCB és el motor d'aquesta mobilització, on les seves delegacions són la xarxa que ho fa possible».



De la mateixa manera, Llabrés ha convidat els assistents a participar i col·laborar activament amb l'entitat i junts fer xarxa per a preservar la cultura i la llengua. L'acte també ha comptat amb l'actuació musical del pianista Miquel Brunet i del violinista Eduard Riera.

