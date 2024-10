El Mercat de Pere Garau guanya el Premi Nacional a la Millor Iniciativa Comercial Col·lectiva

El Mercat de Pere Garau ha estat guardonat amb el Premi Nacional a la Millor Iniciativa Comercial Col·lectiva que atorga la Confederació de mercats tradicionals de proveïments d'Espanya. El premi es lliurarà el pròxim 28 d'octubre a l'Ajuntament de Sevilla.

Segons ha informat Metrae (Mercats tradicionals de proveïments d'Espanya) en un comunicat, «aquest premi s'ha atorgat a Pere Garau per les accions realitzades, davant el desafiament d’aconseguir omplir catorze llocs tancats que impactaven negativament tant en l'ambient del mercat com en el comerç local, han transformat la imatge del mercat i han generat un impacte significatiu en la comunitat i en l'entorn comercial» afirmen. «La reobertura de dotze nous locals en el mercat és un testimoniatge clar d'aquesta revitalització, però els assoliments aconseguits van molt més allà d'aquesta xifra» comenta el president de Metrae, Asier Beat.

En el 2023, amb l'objectiu de revitalitzar el mercat, atreure a un públic més jove i fomentar un entorn de comerç local sostenible, es va dissenyar un pla d'acció estratègic dividit en fases que s'aplicarien en el 2024. Cada fase va incloure accions específiques que van contribuir a l'objectiu general de renovar la imatge del mercat i augmentar la participació de la comunitat.

Aquestes accions s'han visualitzat en projectes com: lones publicitàries on el protagonista és el comerciant (lamentablement, amb la retolació en castellà), sortejos setmanals, vinilat de furgonetes, ampolles i bosses personalitzades per a fomentar el reciclatge, la instal·lació d'aparcament de patinets i la instal·lació de taquilles refrigerades perquè els clients puguin fer les seves compres i anar-les a recollir en un horari més ampli i més conciliador amb la vida actual.

«La visibilitat del mercat ha augmentat considerablement, posicionant-lo com un punt de referència no sols per als residents locals, sinó també per a visitants i nous sectors de clientela. Aquesta major visibilitat ha enfortit el sentit de pertinença a la comunitat, fent que el mercat es converteixi en un espai de trobada i d'intercanvi cultural i comercial, on les persones no sols venen a comprar, sinó a connectar-se i participar activament en la vida del barri» explica la presidenta del Mercat de Pere Garau, Paquita Bonnín.