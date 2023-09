Carles Molinet: «Ressonadors a Vila, Jam al sol post a Es Cubells, i al Caló de S’Oli: Larry Campbel i la veu de Teresa Williams. S’ha de reconèixer que a Eivissa sona molt bona música»

Carles Molinet, actor, director i gestor teatral, és el protagonitza d'un nou lliurament de la sèrie d'entrevistes 'Estiu en primera persona' que ofereix dBalears.

Com t'informes durant l'estiu?

A través de xarxes, avui hi ha accés a premsa local i internacional fàcilment. També per la ràdio.

Què llegeixes actualment?

'L’Antropòleg innocent' de Nigel Barley. I 'Tartessos and the Phoenicins in Iberia' de Sebastià Celestino Pérez i Carolina Lopez Ruiz

Recomanes qualque títol per aquest estiu?

Recoman anar a una llibreria i trescar pels prestatges sense pressa fins trobar el llibre que et digui «llegeix-me».

Alguna sèrie que no ens puguem perdre?

'The Hollow Crown', Sam Mendes n’és el productor executiu.

Quin és el millor record d'estiu que tens?

Anar a pescar al volantí amb mon pare, amb un botet de cinc cavalls devers Cap Blanc.

Tens algun lloc favorit on passar els dies de calor?

Hamaca davall d’un parral amb un bon llibre.

A l’estiu, repeteixes alguna tradició cada any?

Passar unes setmanes a la casa familiar de la meva dona a Sant Josep.

Quina cançó no t’has pogut treure del cap en les darreres setmanes?

'Blowin' in the Wind'.

En un context de crisi energètica, quines mesures prens per fer que l'estiu sigui més sostenible?

Les habituals d’estalvi de llum i aigua, reciclatge, minvar usos de plàstics...

Has assistit/assistiràs a qualque festa patronal? Alguna neofesta? Quines?

A la Celebració de Santa Maria d’Eivissa a la Font des Verger de Sant Josep.

Has anat o aniràs a qualque festival?

Mes que festivals, concerts, com: Ressonadors a Vila, Jam al sol post a Es Cubells, i al Caló de S’Oli: Larry Campbel (guitarrista de Bob Dylan) i la veu de Teresa Williams. S’ha de reconèixer que a Eivissa sona molt bona música.