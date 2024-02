L'IEB publica totes les convocatòries de subvencions per aquest 2024 per a projectes culturals i de llengua

Aquest dimarts, l’Institut d’Estudis Baleàrics (IEB) ha presentat en roda de premsa els detalls de totes les convocatòries de subvencions que oferirà la institució per aquest any 2024. D’aquesta manera, l’IEB posa a l’abast del sector cultural diverses línies d’ajuts per tal de promoure la projecció exterior de la cultura de les Illes Balears, incentivar la creació en les principals disciplines artístiques i literàries, l’estudi i difusió dels trets identitaris locals, així com el foment de l’ús de la llengua catalana.

Els ajuts donen suport a la mobilitat d’artistes i professionals de els diferents disciplines; a la promoció a l’exterior d’espectacles musicals i d’arts escèniques, obres artístiques i literàries, projectes d’arts visuals, traducció i edició de llibres; projectes de recerca i coneixement de la identitat local, així com la seva edició; projectes de foment de l’ús de la llengua i suport als mitjans de comunicació en català; fires, festivals, jornades i premis; foment de la creació i acompanyament als centres de creació.

La dotació pressupostària global per al conjunt de les convocatòries és de 4,7 milions d’euros, amb un augment del crèdit total respecte de la darrera convocatòria del 2023 de 620.000 €.

Cal destacar que la publicació de les convocatòries es duu a terme després d’haver escoltat les demandes del sector, recollides en les diferents trobades que la institució desenvolupà arreu de Illes aquest passat mes de gener, aconseguint una gran acollida entre els diferents representants i actors culturals. Fruit d’aquestes trobades sorgiren les següents conclusions aplicades ja des d’enguany: previsió de llançar un nou ajut per crear un circuit d’intercanvi interilles; reduir els terminis de pagament, creant en algunes convocatòries dos talls de resolució; establir un mínim d’ajut per a tots els projectes que arribin a la puntuació mínima, entre d’altres.

Pel que fa a la publicació de les convocatòries a finals de febrer, aquest fet suposa un avanç més del pla de millora en la gestió de les subvencions establert per part de l’IEB. D’aquesta manera, el termini de presentació de sol·licituds començarà el proper 1r de març, i s’espera poder reduir considerablement els terminis de les resolucions de les convocatòries per poder anticipar el pagament i les justificacions. Cal tenir en compte que l’IEB ha augmentat en cinc persones el personal que es dedica a l’àrea de Cultura i, per tant, es preveu que els ajuts i la resta d’iniciatives que impulsa la institució puguin ser molt més àgils.

A més, una altra novetat d’enguany és que es posa a disposició dels sol·licitants un servei d’assessorament i suport per poder facilitar-los una ajuda tècnica en els tràmits i gestions relatius a la presentació de les sol·licituds dels ajuts.

El conseller de Turisme, Cultura i Esports, Jaume Bauzà, apunta que «un dels objectius de legislatura és millorar els processos administratius i reduir les traves al sector cultural». A més, el director de l’IEB, Llorenç Perelló, afegeix «enguany l’aposta pel sector cultural per part de l’IEB augmenta perquè el pressupost dels ajuts ha crescut en 620.000 €, aquest equip de Cultura estarà sempre devora el sector per escoltar-lo i resoldre les seves demandes».