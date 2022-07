Les Balears diagnostiquen 398 nous positius en les darreres 24 hores

La Conselleria de Salut i Consum del Govern ha comptabilitzat, en les darreres 24 hores, un total de 398 noves proves positives i cap mort.

Segons les dades aportades pel visor Covid, en el darrer dia, s'han detectat 398 proves positives. Per illes, 198 corresponen a Mallorca, 51 a Menorca, 65 a Eivissa i dos a Formentera. També hi ha 82 positius més dels quals no es té constància del lloc de diagnòstic.

Pel que fa a la taxa de positivitat diària, aquesta s'ha situat en el 23,52 per cent a les Balears. Mentrestant, la incidència a 14 dies s'ha situat en 386,8 casos diaris per cada 100.000 habitants.

Per illes, Formentera és la que registra la incidència més elevada, amb 572,3 casos; Eivissa, amb 479 casos; Mallorca, amb 383,8 casos; i Menorca, amb 246.

Per acabar, s'ha de destacar que el total de casos confirmats ascendeix a 291.661 a les Balears des de l'inici de la pandèmia.