La UIB obre expedient a un professor associat i l’aparta cautelarment de la docència per denúncies contra la llibertat sexual

La Universitat de les Illes Balears (UIB) ha iniciat la tramitació d’un procediment disciplinari a un professor associat, atès que divendres passat va tenir lloc una denúncia contra el docent per fets contra la llibertat sexual. L’inici de l’expedient, que ha estat notificat a l’afectat, va acompanyat d’una mesura cautelar, la suspensió de les seves tasques docents, deguda a la gravetat dels fets denunciats.



Els fets es remunten al curs 2018-19, encara que durant la passada setmana varen sorgir veus que qüestionaven el comportament del professor envers les dones, i el Vicerectorat de Personal Docent i Investigador va mantenir diferents entrevistes amb algunes alumnes, en coordinació amb el centre on el docent impartia docència.



En el transcurs de les entrevistes, aquestes dones varen relatar situacions abusives que, fins i tot, podrien ser constitutives de delicte, per la qual cosa el vicerector de PDI va traslladar el seu testimoni i la denúncia escrita dels fets a l’Oficina d’Igualtat i a la Secretaria General de la UIB, per a posar en marxa un procediment d’assetjament sexual i adoptar les mesures pertinents, sempre protegint els drets de les víctimes.



L'expedient disciplinari permet obrir un procediment administratiu que garanteix els drets de totes les persones implicades, salvaguarda la seva intimitat, permet establir amb precisió els fets ocorreguts i legitima la UIB per prendre les mesures que l'instructor o la instructora determini que són adients.



La UIB valora com a «molt greus» els casos d’abusos o assetjament sexual, ja que aquest tipus de conductes atempten greument contra la dignitat de les dones i són contràries al compromís de la UIB per una «Universitat justa, igualitària i lliure de tot tipus de discriminació». Així la institució reitera el seu compromís amb les víctimes de qualsevol situació d’abús i discriminació.



«Aquests valors són els que han de regir l’actuació del personal docent, ja que aquest té una responsabilitat social directa derivada de la confiança que la societat ha dipositat en la Universitat com a servei públic d’educació superior», remarca la UIB.