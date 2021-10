Vidal: «El PSOE i el PP tenen una oportunitat d'or per votar al Senat a favor d'un règim fiscal millor»

El senador per les Illes Balears Vicenç Vidal, de MÉS per Mallorca, ha manifestat aquest divendres que al proper ple del Senat es debatrà una proposta de llei alternativa del règim fiscal, a la que ha presentat el PP el mateix dia. Vidal ha recordat que la seva proposta és «molt més ambiciosa» que la dels conservadors i que «no hi ha color entre un règim fiscal de 265 milions d'euros i una alternativa seriosa de 1000 milions».

L'ecosobiranista ha destacat que la seva proposta «enriqueix notablement la del PP» amb «un IVA diferenciat per a les Illes Balears en la línia del que tenen els estats grec i francès pels seus territoris insulars» i que a parer seu «caldria que s'apliqués una reducció lineal en tots els tipus impositius d'IVA pel tipus general al 15 per cent i el mínim al 5 per cent respectant els límits establerts per la Unió Europea».

La proposició alternativa de règim fiscal de Vidal, a més, fa una èmfasi especial a la deducció per inversions fetes a les Illes Balears per produccions audiovisuals i espectacles teatrals i musicals en viu «arribant al 40 per cent fins al primer milió d'inversió i al 38 per cent a partir del primer milió invertit, apujant fins a vint punts respecte al mateix tipus d'espectacles a la Península». Pel senador «l'aposta per les indústries culturals ha de ser ferma».

Vidal ha estat especialment insistent en recordar al PSOE i al PP que «tenen una oportunitat d'or, aquesta setmana, de deixar el partidisme i fer guanyadora una proposta que millorarà la vida i l'economia a la ciutadania de les Illes Balears».