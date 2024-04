La Junta de Personal Docent no Universitari de Mallorca es manifesta en contra del pla de segregació de l'alumnat

La Junta de Personal Docent no Universitari de Mallorca s'ha concentrat aquest divendres davant la Conselleria d'Educació i Universitats per rebutjar el pla de segregació de l'alumnat ja que consideren que és «segregador, il·legal i va contra l'interès dels alumnes».

Els sindicats i associacions representades han llegit el manifest 'Per la inclusió, la igualtat d'oportunitats i la no segregació' impulsat per la Xarxa Educativa per la Llengua.

La presidenta de la Junta de Personal Docent no Universitari de Mallorca, Catalina Bibiloni, ha explicat que la concentració davant la Conselleria és una primera acció d'altres que vendran en «una legislatura que es preveu llarga i fosca», encara que de moment prefereixen esperar a veure quants centres s'adheriran a la mesura.

La Junta de Personal ha animat els centres educatius a llegir el manifest i a fer-se fotos per difondre la iniciativa a les xarxes socials en els pròxims dies».

El manifest recull el rebuig absolut al pla publicat la setmana passada en el BOIB en considerar que va contra l'interès superior de l'alumne i que tendrà com a conseqüència que hi hagi alumnes que acabin la seva escolarització sense les mateixes oportunitats que altres companys.

El text recorda que el principi d'igualtat lingüística contingut en l'Estatut d'Autonomia i la llei educativa no pot quedar a costa de la voluntarietat del pla.

Les organitzacions consideren igualment inadmissible que es faci comptes destinar 60 milions d'euros a l'aplicació del pla i han recordat que aquests recursos satisfarien demandes com la reducció de ràtios, l'ampliació de plantilles per a atenció a la diversitat, la reducció de la burocràcia i la millora de les infraestructures.

També hi ha hagut concentracions en les delegacions territorials de Menorca i Pitiüses.