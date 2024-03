Temps d’amnistia, de corrupció i d’estafes

No plou, però està ennigulat. No sembla que hagi de ploure. No sé si en el camp hi ha espigues a esbarts o una barrumbada hi fa molta falta. Les tempestes han abandonat el seu lloc acostumat i es troben en el terreny polític. Allà on se reuneixen els polítics de diferents colors hi ha molts de ventiladors i la merda arriba a totes les bancades. Al final de les sessions es podria demanar a ses senyories: Qui estigui lliure de merda que no dimiteixi del seu càrrec. Volent dir que els altres sí han de dimitir. Perquè és necessari que els càrrecs públics quedin lliures de corruptes. Alerta si els dius que qui estigui lliure de corrupció que no dimiteixi, perquè no dimitirà ningú i la corrupció continuarà poblant la política. Segons molts de tertulians espanyols, el pròfug delinqüent terrorista Puigdemont ha guanyat la partida, perquè ha aconseguit que s’aprovi la llei d’amnistia, per quedar amnistiat de tots els seus delictes. Els dretans i dretans extrems cerquen davall les pedres europees poder anul·lar aquesta llei i fins ara, l’únic que han trobat han estat defectes de forma. Però el bessó de la llei és perfecte. A Europa els posaran el seny al seu lloc. Sant Pere els posarà dues cullerades més de cervell, a veure si entenen que a les manifestacions catalanes no hi va haver cap delicte i molt menys delictes de terrorisme, que són els que els mentiders i malvolents volen. Si la creació d’odi és terrorisme, vosaltres sou els terroristes, però com que vos embolcallau amb la bandera espanyola quedau protegits. Els que s’embolcallin amb la senyera catalana, queden totalment desemparats. Aquí, a les Illes també falta molt de cervell. El president de l’OCB ha hagut d’anar al Consell Insular on hi mana un santanyiner a explicar-los història, per demostrar que la data més important de casa nostra és el 31 de desembre i ha explicat amb tots els ets i els uts perquè ho és. També ha explicat que la data que volen imposar aquests indecents és una data anecdòtica que no té cap importància, i se’ls ha demanat que rectifiquin aquest acte de barbàrie i ignorància, cosa que no faran, perquè al ciment armat no li pugen els colors. Quina llàstima! Algun dia s’haurà de restaurar i recordar la història, aquesta memòria històrica que no aconseguiran esborrar, per molt que s’hi entossudeixin.

La resta de l’article el dedicaré a fer una mica de tertulià tafaner i vos contaré unes quantes coses que es conten aquí i allà, especialment al Twitter. Per exemple, que no fa gaire que la justícia espanyola va denegar la nacionalitat a una immigrant resident a Santa Margalida per ser catalanoparlant i no entendre correctament el castellà. Per què no va fer el mateix amb la reina Sofia, la dona de l’emèrit Juan Carlos, que encara no sap el castellà?

Al programa d’Antena 3 ‘Y ahora Sonsoles’ s’han entrevistat una sèrie de persones, crec que totes militars i algunes de Ceuta, que eren homes, vestits d’home i amb totes les característiques d’home, casats amb una dona i amb fills, que deien que eren una dona, perquè gràcies a la llei trans havien pogut formalitzar el seu desig de convertir-se en dones i es posaven a parlar com si ells fossin femenins. No sabien dir què sentien, no se sabien explicar, només sabien dir que el seu DNI deia que eren dones. Quan a un li varen demanar què sentia per ser dona, no se li va ocórrer altra cosa que fer una resposta totalment de masclisme, quan va dir que li agradaven molt les feines de casa, és a dir, el que han estat malauradament sempre les feines d’una dona. A un altre no se li va ocórrer altra cosa que dir que respecte dels seus fills abans era pare i ara era mare no gestant. Varen ser molt llastimosos aquests testimonis. Al darrer li varen haver d’anul·lar el so, per les barbaritats que vomitava.

Ara he pogut llegir una notícia sobre el tema en el diari online El Nacional, que diu el següent: «La llei trans està portant un fenomen estrany en especial a Ceuta. La norma va entrar en vigor el mes de març del 2023, i només en aquest període 37 homes han canviat el seu sexe al femení, però mantenint el seu nom en masculí i el seu estat civil, per tant, continuen amb la seva parella i fills. Segons explica El Español, es tracta de diversos funcionaris: membres de l'exèrcit espanyol, Policia Nacional, la Guàrdia Civil i la policia local de Ceuta amb edats compreses entre 40 i 50 anys. Les dades apunten a un frau massiu a la llei trans des de la ciutat autònoma, ja que, aquestes persones no estarien canviant el seu sexe per motius reals, sinó només per beneficiar-se pel fet de ser oficialment dones. Des de l'entrada en vigor de la llei només és necessari fer un petit tràmit al Registre Civil per formalitzar el canvi de sexe, sense necessitat d'aportar cap informe mèdic ni tractaments hormonals, uns documents que abans sí que es demanaven. És precisament per aquestes raons que les autoritats consideren que és difícil combatre el presumpte frau. El citat diari apunta que en l'últim any s'han registrat un total de 49 canvis de sexe a Ceuta. Vuit d'ells han estat de dones que han transicionat a homes, que han comportat un canvi de nom, i per tant han passat de tenir noms femenins a noms masculins. Els 41 restants han passat de ser homes a dones, però del total només 4 han canviat de nom, i els 37 restants mantenen el seu nom. Aquest total, representen un 75,5% del total de la població que ha utilitzat la llei Trans. Fonts dels cossos policials de Ceuta confirmen aquesta tendència i detallen que aquests canvis de sexe es produeixen amb l'objectiu d'aconseguir diversos beneficis. Entre ells, ser oficialment una dona aporta més possibilitats de cara a les promocions internes i podrien beneficiar-se de les mesures d'acció positiva pensades per incrementar la presència femenina en alguns llocs de feina, així com en el cos de comandaments.

Pel que fa a l'Exèrcit, la llei de Tropa i Marineria estableix la sortida de les Forces Armades dels soldats temporals a partir dels 45 anys. Aquest fet dificulta les opcions d'aconseguir una plaça fixa, i per aquesta raó molts militars opten per fer oposicions per entrar a la Guàrdia Civil o a la Policia Nacional. En aquest procés d'oposicions, s'enfrontaran a unes proves físiques específiques per a dones, que són menys exigents que les proves dels homes. A més, les opcions per aconseguir un lloc de feina són més altes si es registren com a dona i no com a home]... ...[Durant el 2023, en total a Espanya, es van tramitar més de 5.000 canvis de sexe registrats a l'aplicació de la llei Trans. La majoria de casos, el 60%, la transició es va fer d'home a dona».