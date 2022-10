No és or tot allò que lluu

No ens deixem enganyar!

Gairebé tot el que fan els polítics que governen, d'ençà d'uns mesos, és campanya electoral per a les properes eleccions locals i autonòmiques. Resten poc més de 7 mesos, exactament 222 dies i ara sembla que ens ho regalen tot, com aquests bons de 200€. Es poden demanar a partir de divendres 21 d'octubre, només electrònicament i per ordre d'arribada fins arribar a 25.000 famílies

Catalina Cladera Crespí, Presidenta del Consell de Mallorca, i Sofia Alonso Bigler, Consellera de Drets Socials i Presidenta de l'IMAS:

1. Què passa amb les famílies que no tenen DNI electrònic, certificat digital o Clave?

És una discriminació i un greuge comparatiu!

2. Què passa amb les famílies a les quals no arriba aquesta informació?

3. Què passa amb les famílies amb necessitats a mig i llarg termini?

4. Què passa amb les persones que viuen soles amb greus precarietats econòmiques?

5. Què passa amb les famílies a partir de la sol·licitud 25.000?

6. Per què ajudau amb 1,8 milió d'euros a una societat anònima (RCD Mallorca) i regalau bons com si fossin torrons amb els doblers de tots, i que possiblement no arribin als més necessitats, sinó als més ràpids o als més astuts?

7. No compteu amb una base de dades o la de col·lectius com poden ser Creu Roja, Càritas, Banc d'aliments, Tardor, Zaqueo... per ajudar tota la gent amb problemes econòmics o sense recursos econòmics, sense necessitat de fer-vos propaganda a costa dels més vulnerables?

8. AMB LA PUJADA DELS SERVEIS ESSENCIALS COM LA LLUM I EL COMBUSTIBLE I ELS PREUS ESCANDALOSOS DELS ALIMENTS, pensau que aquests bons ens trauran de la crisi econòmica actual?

9. Què feu posant tiretes en lloc de fer un torniquet a l'hemorràgia socioeconòmica?

10. «'Estar al costat de la gent és el que ens mou', ha sostingut Catalina Cladera»... MENTIDA! Només us moveu per les vostres cadires, sous i estatuts de poder, i és clar, per sortir a les fotografies!

Maria Torres

Amics dels Llaços Grisos