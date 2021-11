Esquerra Republicana aconsegueix que els pressuposts de l'Estat incloguin una partida per al Museu Arqueològic d'Eivissa

El Museu Arqueològic d'Eivissa i Formentera, situat a Dalt Vila, a la plaça de la Catedral, fa més de 10 anys que està tancat pendent d'unes obres per a les quals l'Estat, que n'és el titular, no tenia previst destinar-hi cap partida pressupostària. L'aprovació d'una esmena d'Esquerra Republicana incorpora una partida inicial d'1 milió d'euros per al 2022.

Segons ha explicat Esquerra Republicana aquest dissabte, «una de les conseqüències de l'endèmica manca d'inversions de l'Estat a Eivissa és que els equipaments que depenen del Govern central o bé no arriben a realitzar-se (la biblioteca que mai no arriba) o bé es van degradant per manca de manteniment, i arriben a situacions vergonyoses, com ara el tancament del Museu Monogràfic del Puig des Molins durant prop de dues dècades».

Segons ha incidit el partit, «la situació que vàrem viure amb el Museu del Puig des Molins ara es repeteix amb el Museu Arqueològic d'Eivissa i Formentera. Situat a la plaça de la Catedral, a Dalt Vila, i ocupant uns edificis tan destacats com l'antiga seu de la Universitat d'Eivissa, el nostre òrgan de govern durant segles, porta tancat des de l'any 2010. Aleshores es va dir que només era qüestió de solucionar un problema de filtracions, però la intervenció que s'hi va fer els anys 2011 i 2012 posà al descobert que necessitava una intervenció més profunda, entre altres aspectes per millorar-ne l'accessibilitat. Però aquesta intervenció no ha arribat a iniciar-se, no s'hi ha destinat cap partida pressupostària específica».

Els pressuposts de l'Estat per al 2022 tornaven a oblidar aquesta inversió, i per això des d'Esquerra Republicana «hem presentat una esmena que, una vegada aprovada, permet destinar una partida inicial d'1 milió d'euros (que podria augmentar amb un suplement de crèdit) que permeti tornar a emprendre el projecte i fer que sigui possible tornar a obrir al públic el Museu Arqueològic tan aviat com sigui possible».

Segons Esquerra, cal recordar que el Museu Arqueològic d'Eivissa i Formentera va ser fundat el 1907 gràcies a les donacions que va fer la Societat Arqueològica Ebusitana de les troballes que s'havien fet en aquella època a diversos jaciments de les Pitiüses, el què el converteix en el Museu Arqueològic més antic de les Balears i un dels més antics de tot l'Estat. La titularitat és estatal, tot i que la gestió va ser cedida a la Comunitat Autònoma, a través de la Direcció General de Cultura.

Des d'Esquerra Republicana esperen «que aquesta injecció econòmica serveixi perquè ambdues administracions (Estat i Comunitat Autònoma) es posin a treballar immediatament per tal que un equipament tan emblemàtic per a les nostres illes com aquest pugui reobrir tan aviat com sigui possible, renovat i adaptat als nous temps, i s'aprofiti l'immens valor que tenen els materials que hi ha dipositats».