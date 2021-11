La Covid rellança el sector nàutic a Menorca

Encara que sempre ha estat una de les illes més famoses del Mediterrani, l'oferta turística de Menorca estava enfocada a l'entreteniment familiar abans de l'arribada de la pandèmia a les nostres vides. Al costat dels grans hotels, les cales de somni solien fer acte de presència en les múltiples guies de viatge que s'escrivien sobre la tercera ínsula més poblada de les Balears.

No obstant això, el sector nàutic romania en un segon pla, o almenys així ho sembla si comparem els números que hi havia abans del 2020 amb els alts registres de l'actualitat. Però a què es deu aquest auge? Charter a Menorca, empresa de lloguer de vaixells, ens dóna les claus:

Distància social

Si bé Espanya s'ha erigit en els últims mesos com el país amb més de 20 milions d'habitants que major percentatge de persones vacunades té en el seu haver, no tots els ciutadans semblen estar disposats a concentrar-se en espais abarrotats per a descansar de la rutina. Així mateix, a aquesta realitat cal sumar-li una dada si més no important: la presència de turistes estrangers.

El fet que la taxa de vacunació s'hagi estancat en els seus respectius països d'origen genera desconfiança per part dels espanyols, malgrat que ciutadans europeus com els britànics o els alemanys estan obligats a sotmetre's a controls exhaustius per a poder posar un peu en territori nacional. D'igual manera, és encara més preocupant si atenem les xifres que està deixant la campanya d'inoculació entre la població jove del vell continent.

Com a alternativa als destins vacacionals massificats, un perfil de turista amb alt poder adquisitiu s'està decantant pel lloguer de vaixells amb la finalitat de trobar la qualitat i la relaxació que tant anhelava des del començament de la pandèmia.

Tranquil·litat

Per si no fos prou, els qui contracten les ofertes de Charter a Menorca no tenen de què preocupar-se, perquè l'empresa posa a la disposició dels seus clients moltes oportunitats.

A més d'orientar-te a l'hora de seleccionar el millor restaurant per a sopar o el racó més discret per a descansar, el seu equip de professionals també compta amb lloguer de taules de Paddle Surf. Al que cal sumar la possibilitat de contractar un servei de servei d'àpats. De manera que, si ho desitges, no hauràs de tornar a terra fins diverses hores després.

Accés a la platja de la mà de Charter a Menorca, empresa de lloguer de vaixells

Altre dels atractius del sector nàutic és que, en cas que una platja es trobi plena de gent, el vaixell allibera els turistes d'haver d'agafar un cotxe per a arribar a altres zones de l'illa menys massificades.

Gràcies a l'arrendament d'un, qualsevol pot recórrer la costa menorquina en molt menys temps. I sense trànsit! La flota de Charter a Menorca està composta per més d'una trentena, entre la qual trobem llaüts, iots, llanxes i velers.

En definitiva, la demanda de viatges marítims ha experimentat un augment sense precedents. Darrere del seu èxit es troben múltiples motius, si bé aquells relacionats amb el distanciament i la cerca de la relaxació després de la pandèmia destaquen en gran manera.