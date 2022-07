Palma, entre els municipis costaners menys rendibles de l'Estat

Segons el portal immobiliari, Fotocasa, Palma és un dels municipis costaners menys rendibles de tot l'Estat, amb només una rendibilitat del 4,5 per cent (aquest juny), cinc punts menys que l'any 2013, tal com justifica l'anàlisi 'Rendibilitat en municipis costaners en l'estiu de 2022'.

Junt amb Palma, les ciutats costaneres amb una rendibilitat mitjana de l'habitatge inferior al 5 per cent, hi ha Sant Sebastià (3,5 per cent), Rincón de la Victoria (4,1 per cent), Getxo (4,2 per cent), Vigo (4,6 per cent), Sitges (4,7 per cent), Orihuela (4,7 per cent) i Bilbao (4,7 per cent).

La directora d'Estudis i portaveu de Fotocasa, María Matos, ha assenyalat que «històricament els territoris propers a la mar sempre han estat els més demandats, però amb l'impacte de la pandèmia, la cerca d'habitatges per invertir en la costa s'ha disparat, tant que els que opten pel lloguer residencial com pel lloguer vacacional de més curta durada».

«Davant moments d'incertesa, el bloquet sempre ha resultat un actiu refugi per a inversors i enguany, els estalviadors particulars s'estan atrevint a fer la passa, ja que han detectat que l'immobiliari com a un valor segur per evitar que els seus estalvis es devaluïn i lluitar en contra de la inflació", ha afegit Matos.