Estimam Son Sardina: «A la fi hem aconseguit que l'Ajuntament de Palma ens doni el dret a decidir»

La Plataforma Cívica Estimam Son Sardina va convocar el passat 17 de juny una consulta popular sobre el projecte del PGOU (Pla General d’Ordenació Urbana) a Son Sardina.

La idea és que els veïnats de Son Sardina i Sa Garriga expressessin democràticament la seva opinió sobre el model urbanístic i el grau d’autonomia que volen per al futur del poble.

El referèndum va rebre la resposta de 359 veïns del poble, que varen votar majoritàriament pel 'No a la macrourbanització. Creixement mínim i exigència d’equipaments' i per convertir Son Sardina en una 'Entitat local menor'.

Una vegada obtenguts els resultats, aquest dimecres els veïnats de Son Sardina es varen reunir amb la regidora d’Urbanisme, Neus Truyol, i el seu equip tècnic. La regidora i els tècnics explicaren quin era el pla inicial del PGOU per a Son Sardina (una actuació que contemplava 550 habitatges a Can Simó i el Carrer Lau) i que després, en veure el moviment de rebuig que això va generar al poble, havien decidit fer una altra proposta: no construir al carrer Lau i fer 160 habitatges (60 de protecció oficial) a Can Simó.

«Ens van intentar convèncer de les bondats del pla dient que així es donava solució als joves de Son Sardina que actualment no tenen poder adquisitiu per comprar un habitatge al poble. A la qual cosa, vàrem respondre que això era fer demagògia: ningú no pot garantir, amb les lleis vigents, que els habitatges que es facin seran per als sardiners. Seria inconstitucional i aniria contra les lleis de la Unió Europea. És una fal·làcia fer creure que les noves construccions serien per als sardiners», expliquen des de la Plataforma.

Des d'Estimam Son Sardina varen traslladar a Truyol que, tot i defensar la no urbanització, estarien disposats a assumir que es fessin només 30 habitatges i tots de de protecció oficial, a la qual cosa la regidora va dir que era un «projecte inviable». «Molts dels que parlàrem férem incidència que Son Sardina és un poble més que una prolongació de la ciutat i que volem seguir essent un poble. També defensarem l’opció de convertir-nos en una Entitat Local Menor en el futur», han remarcat.

La regidora d’Urbanisme, conscient dels resultats del referèndum (que ha estat un altaveu importantíssim per a les reivindicacions de la Plataforma i del poble) i de l’enquesta de l’Associació de Veïns, que incideixen en el creixement zero o mínim de Son Sardina i una major autonomia respecte de Palma, va donar l’opció als sardiners que poguessin decidir si el que volen és que no hi hagi creixement (és a dir, que no es faci cap tipus d’urbanització), però va advertir que tampoc no es faria cap intervenció de millora a Son Sardina.

«Quan els assistents començàrem a protestar que no es podia fer aquest 'xantatge' i que nosaltres també som ciutadans i pagam els nostres impostos i, per tant, ens mereixem les inversions necessàries, va acceptar, com a mínim, fer l’actuació esperada i promesa durant lustres de la Plaça de Can Pasquet», expliquen des de la Plataforma.

Per tant les dues opcions que actualment hi ha sobre la taula són:

Urbanització a Can Simó de 160 habitatges (60 de protecció oficial) i solars per a hipotètics equipaments futurs.

No urbanització i fer la plaça de Can Pasquet.

La Plataforma Cívica Estimam Son Sardina creu que «ha estat una gran victòria del poble de Son Sardina i de la Plataforma el fet de donar-nos a escollir als sardiners quin és el futur urbanístic que volem per a Son Sardina. Les actuacions de la Plataforma i el referèndum que convocàrem han donar visibilitat i repercussió a la nostra lluita i, a la fi hem aconseguit que l’Ajuntament ens doni el dret a decidir».