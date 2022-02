Enfrontament al Parlament Europeu per l'ús del català a les institucions de la UE

L'eurodiputat de Junts per Catalunya Toni Comín i l'eurodiputada d'ERC Diana Riba han intervingut en català per lamentar que no es pugui utilitzar oficialment a Brussel·les, durant una sessió de la comissió de Peticions del Parlament Europeu en què es debatia una queixacontra el model de la immersió lingüística a Catalunya. És la tercera vegada que aquesta comissió acull les queixes de l'Assemblea per una Escola Bilingüe (AEB), qui denuncia que la Generalitat incompleix les sentències judicials que obliguen a aplicar un 25% de castellà en l'educació.

Els polítics catalans han volgut reivindicar l'ús del català a les institucions de la Unió Europea. Però, la presidenta del comitè de Peticions, la popular Dolors Montserrat, els ha recordat que no eren traduïts, afegint que «en aquest parlament només hi ha vint-i-quatre llengües oficials», interrompent-los.

L'any passat, portaveus socialistes i ecologistes varen enviar una carta al president de la cambra, David Sassoli, per denunciar la clara falta d'imparcialitat de Montserrat, especialment en aquelles peticions relacionades amb qüestions crítiques amb la gestió del Govern espanyol.