Díaz Ayuso reconeix implícitament que hi ha 'lawfare': «la denúncia de la Fiscalia és un cas tèrbol de tots els poders de l'Estat»

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, va fer una compareixença davant els mitjans de comunicació on visiblement nerviosa i desconcertada va fer declaracions més pròpies d'una líder independentista o antisistema que no d'una representant del Partit Popular espanyol.

En roda de premsa, la presidenta conservadora va respondre a l'escàndol generat després que hagi sortit a la llum la investigació de la Fiscalia a la seva parella per presumpte frau fiscal i falsificació de documents. Ayuso ha acusat directament el president del Govern de cercar la seva «destrucció personal» i ha intentat reduir la investigació d'Hisenda i la posterior denúncia de la Fiscalia a «un cas tèrbol de tots els poders de l'Estat» contra la seva parella, Alberto González Amador.

«Fins on sé, la meva parella està patint una inspecció fiscal salvatge», ha defensat la presidenta de la Comunitat, Isabel Díaz Ayuso després de l'escàndol generat per la recerca de la Fiscalia per frau fiscal i falsificació de documents al seu company.

Segons ella, idò, les actuacions de l'Estat estarien fonamentades únicament en la condició de parella seva d'Alberto González Amador. Per tant, un cas de 'lawfare'.