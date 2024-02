Dimecres 21 votarem nova Junta de l’OCB

Dimecres tenim una cita totes les sòcies i socis de l’Obra Cultural Balear, votarem una nova Junta encapçalada per Antoni Llabrés Fuster. Serem moltes les persones que ho farem presencialment a Can Alcover i altres de manera telemàtica, ja que també s’incorpora aquesta moderna forma d’emetre el vot.

Ho faré amb moltes ganes i il·lusió, perquè en Toni serà el President, el cap visible d’un bon equip de dones i homes que per una banda donen continuïtat a la tasca iniciada fa dos anys i per altra, s’incorporen cinc noves persones amb empenta.

Haureu llegit les entrevistes publicades als mitjans de comunicació aquests dies, n’Antoni Llabrés ha especificat allò que l’Obra es compromet a dur a terme en aquest nou mandat. Vivim temps difícils, tenim uns responsables polítics al capdavant de les principals institucions que han signat acords on plantegen clarament la seva política de retrocés en l’ús social de la nostra llengua, la catalana, segons l’Estatut d’Autonomia, una llei orgànica estatal, no ho oblidem.

Uns acords PPVOX que han donat la Presidència del nostre Parlament a una persona que es defineix com catòlic i liberal, negacionista del covid, les vacunes, el canvi climàtic i la violència masclista, fundador d’un partit ‘Libertario de Baleares’, antifeminista declarat. Una persona que ha duit el bilingüisme als documents del Parlament, i que ha viscut un esperpent patètic en l’afer amb el seu grup parlamentari, que han mostrat les formes grolleres i maleducades que usen aquests representants polítics.

Uns acords de les dretes més reaccionàries al Consell de Mallorca, on s’ha hagut d’escoltar un conseller electe de VOX definint el cop d’estat del general Franco com a creuada d’alliberament, en un retrocés de més de quaranta anys, i que ha motivat una denúncia per vulnerar la llei de Memòria democràtica. Amb una dimissió de la Consellera d’Hisenda investigada per possible furt a una empresa privada... Unes dretes que parlen de bona gestió i eficàcia, enfront dels governs plurals de les esquerres. Per cert és curiós el silenci clamorós dels representants de la CAEB i les federacions hoteleres, que no han sortit a reclamar la seguretat jurídica a les institucions, en veure els espectacles que hem viscut, com ho feien en parlar dels governs d’esquerres.

Unes dretes a les institucions, també a molts Ajuntaments com el de Ciutat, o el de Calvià, que mostren un menyspreu cap a la nostra llengua que el volen transmetre a la ciutadania, quan aproven llevar el coneixement del català, la nostra llengua, en el món sanitari. Quan volen encoratjar els pares i mares a reclamar la llengua castellana com a única vehicular al món educatiu, que comprometen pressupost per aquestes finalitats en lloc de destinar-los a millorar els serveis públics.

En aquest context, necessitem unes entitats de la societat civil fortes, valentes, disposades a defensar l’ús social de la llengua catalana com a element cohesionador per a la ciutadania tan diversa, tan enriquida amb totes les persones nouvingudes de molts llocs del món que volen ser illencs aquí, en aquest nostre petit país.

Necessitem que la nostra Obra Cultural Balear sigui capdavantera en la defensa de la cultura, la llengua i el país, com ho ha estat en molts anys de la seva llarga història. Necessitem que l’Obra convidi a més i més illencs a ampliar el nombre de sòcies i socis, que ofereixi a tantes persones nouvingudes les eines per sentir-se més mallorquins, menorquins, eivissencs i formenterers amb perfecta harmonia amb els seus diversos orígens.

Sé que la nova Junta que serà elegida el pròxim dimecres té ben presents els reptes de treballar conjuntament amb altres entitats de la societat civil per aconseguir frenar tants retrocessos, tants atacs, tants menyspreus i agressions a la nostra cultura i la nostra llengua.

Estic segura que aconseguirà molt de suport de les sòcies i socis que ens comprometem a col·laborar amb fermesa i coratge.