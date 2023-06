Eleccions 2023

Els resultats electorals del passat 28M, han resultat xocants per diferents motius. La suma del PP i VOX arriba fins als 34 diputats. El PP sol, amb 26 diputats, té més representació que tota l'esquerra junta, amb 25. El Pi, C's i Gent per Formentera, desapareixen del Parlament. I Podem, només aconsegueix mantenir un diputat dels sis que tenia, la qual cosa el situa molt a prop també, de la desaparició.

L'extrema dreta de VOX ha quedat tercera força, tot passant de 3 a 8 escons. MÉS manté la seva representació, amb 6 diputats (si sumem MÉS per Mallorca i Més per Menorca), però no aconsegueix esgarrapar ni un sol vot de Podem ni del PSIB. La desaparició d’El Pi, ha estat una altra sorpresa que ens ha portat aquestes eleccions. Existeix un espai de centredreta nacionalista en aquestes illes, però és evident que El Pi, a les passades eleccions, no ha sabut connectar-hi. Així, li tocarà encetar una etapa complexa on haurà de plantejar-se com ho fa per recuperar forces els pròxims quatre anys i analitzar els possibles errors comesos.

Amb MÉS com a quarta força, el Pi fora del Parlament, tot i que al Consell de Mallorca, per la mínima, va obtenir 2 representants, i un govern on no sabem encara si VOX en formarà part, el panorama que deixen aquestes eleccions al mallorquinisme polític és preocupant. La iniciativa de MÉS, oferint l'abstenció a la futura presidenta Prohens, per evitar que depengués de VOX, fou encertada i allunyaria les Illes d'altres territoris de l'Estat on PP i Vox han pactat amb absoluta normalitat, a la vegada que ens apropava a la idea del cordó sanitari, habitual en països avançats del nostre entorn. Llàstima que posteriorment, rectifiques.

Els caldrà tan a MÉS com a El Pi, imaginació, marcar perfil propi, amplitud de mires i comunicar millor les seves iniciatives. És possible que el pròxim govern, els ho posi fàcil per a guanyar força electoral en un futur no gaire llunyà. Però el reforçament dels partits d'aquesta terra, no hauria de dependre d'allò que facin VOX i el PP.