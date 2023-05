La dreta contra el planeta

Sembla que ja no recordem l’estiu passat, el més insuportable fins on arriba la memòria, ni ens hem adonat que l’actual època de pluges és la de més poques pluges que poguem recordar i, a Catalunya, hi ha restriccions. Idò el canvi climàtic existeix. El negacionisme ja no és una ocurrència per fer acudits de Rajoy (“mi primo es el que elige los meteorólogos...”), sinó que ja és el mateix fenomen del terraplanisme o de negar l’origen comú amb les moneies (nosce te ipsum). Mentre escrivim això al sud-est de la península ha plogut, en poques hores, el que havia d’haver plogut en mig any, el que vol dir que ara estarà mig any sense ploure i l’aigua d’avui se n’anirà quasi tota a la mar. Que més ha de passar? Passa d’hora d’implementar mesures per frenar el canvi climàtic, però hi ha partits que viuen d’embambar.

La dreta embamba, i ara un espavilat dirà: “i l’esquerra també”... I sí, també, però avui parlam de terraplanisme, de venedors ambulants de créixer pèl, de nits que no pots dormir per la calor, i si vius per la Llotja, o un altre lloc típic de lloguer turístic, i has d’obrir les finestres, i el despertador sona a les set... Això ja no és qualitat de vida. Des que venen un nombre insuportable de turistes, i la dreta encara en vol molts més, anam de mal en pitjor.

Durant el que duim d’aquest segle tots els índexs de malestar social s’han incrementat. És clar que seria més just tenir a mà un estudi complet, però per entendre’ns aviat: com més turistes pitjor vivim, entre altres coses perquè aquest segle no té res a veure amb l’anterior i res en absolut amb aquells anys 60 que teníem paradís per vendre.

El paradís s’ha acabat. El creixement actual es basa en l’especulació, construcció, eliminar foravila... hongkongnització, amb una paraula. Ara que ja no hi cabem n’hi ha que tornen a remenar l’ocurrència de créixer en vertical, però quan això ja sigui Hong Kong II, què feim? Si és que queda algú de nosaltres. Per si teníem pocs problemes la població s’està substituint. A Eivissa un 30% de la població és estrangera, mentre eivissencs han de fugir perquè no guanyen el que els demanen per un lloguer. A Mallorca, de cada tres cambrers nous, i sempre són nous, a dos els has d’explicar què vol dir “un cafè”. La darrera notícia de “que de bé es viu a les Illes” és d’una bossa de pobresa del 20%: un de cada cinc illencs no pot pagar casa, o menjar carn, té un peu en l’exclusió social, o pitjor. Per això acabarem de rebentar les Illes? Això no funciona.

I després ens acaben d’embambar amb la sostenibilitat, i aquí sí que la presumpta esquerra majoritària també fa el colló... però és que la dreta bombardeja directament. El turisme XXI no és sostenible. Segons els que saben de fer números enguany ja ens hem menjat la producció natural del planeta, ara ja el sobreexplotam, incloent en l’estadística l’Àfrica que tot just sobreviu. La petjada ecològica del turisme és molt superior i ho capgira tot: destruïm foravila a l’hora que hem d’importar els comestibles, tudada d’aigua, cremar petroli a les totes, embossar-ho tot...

Pel que fa a la destrucció de la natura la mostra més clara la tenim en el govern d’Andalusia, que de tan exemplificant que és, Marga Prohens va convidar J. Moreno, el de les rialletes d’allà, que ens explicàs què passa a Doñana: que s’està desertitzant per manca d’aigua, en part pel canvi climàtic, però sobretot per sobreexplotació, per una part Matalascañas, que amb uns 150.000 estiuejants l’estan eixugant, per la qual cosa el Tribunal de Justícia Europeu ja va denunciar Espanya, i per altra una quantitat enorme de pous de pirates per a exportar fraules, a part de contractar marroquins, ja que els d’allà són més partidaris de les peonades.

Doncs a l’inici de temporada electoral el PP d’allà va anunciar que legalitzaran els pirates que roben l’aigua, patent de cors per a tots els que s’hi vulguin apuntar, i si surt malament tanmateix donaran la culpa al govern anterior. Com que fins i tot el PP europeu els ha tret els colors, han dit que deixen el tema aparcat, però... tenien un pla B: una altra macro urbanització amb camps de Golf –“el viejo truco”–, i si l’aigua s’acaba ja demanaran que el govern central els posi una dessaladora, com el PP de Santanyí. Per si algun lector acaba d’aterrar, com els cambrers forasters, Doñana no és una zona verda qualsevol: és la principal estació per a les aus migratòries d’Europa cap a l’Àfrica.

Si això, diuen, és la cara més amable del PP, què pot passar amb els pallassos de Madrid? Doncs ja ho hem vist: eliminar les mesures de medi ambient de l’equip anterior, eliminar arbrat urbà i demanar a la gent que posi plantes al balcó. Així els dies que l’aire sigui irrespirable, la culpa serà dels que tenen balcó i “no se enteran”.

Per acabar de fer el duro, és cert que El Pi no s’ha declarat terraplanista, però per a la resta, les diferències del seu programa mediambiental amb el del PP s’assemblen massa, i en matèria de caça no es distingeixen en res de VOX: ja els han ofert representació institucional, cal suposar que substituint els ecologistes. Copiat i aferrat: “per a fer estudis de si una espècie determinada està en perill”, per exemple els conills, que són espècie invasora, però com que en necessiten per matar-los, importen els de Doñana, ja que tanmateix allà es moriran de fam. D’això se’n diu ‘ecologisme circular aplicat’, supòs.

Ja m’ho deia mon pare: “Plou damunt banyat i tot el blat s’ha tudat”.