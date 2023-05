El PP i els fiscals volen comandar, peti qui peti

Aquests dies es feu una reunió de Feijóo amb els fiscals, d’amagatotis. Quina diferència amb quan es tracta d’una operació secreta contra els CDR, on la premsa arriba abans que la policia. La versió pseudo oficial diu que parlaren de derogar tot el que s’ha fet a l’etapa de Sánchez, talment Franco amb la República. Així segurament tornarien el general colpista al resignificat Valle de los Caídos, amb un plus de morriña i saudade, per a que quedi clar, com ja ho havia deixat el general colpista, que l’esquerra a España és una anomalia. Allò normal volen que continuï essent l’Església de bracet amb els militars, i que el poble es representi amb la gente de bien versus vagos i maleantes.

No ho han dit, perquè no es poden rebaixar a donar importància a les colònies, però segurament també parlaren del cas Truyol, o PSM sensu lato, que mai no s’ha aguantat ni amb crosses, i ja duia quatre anys fent pudor en mans dels jutges. El pitjor del cas és que no poden emmerdar els esquerrassos mallorquins de cap manera, i no serà que no insisteixin: cas Camí, cas Antoni Verger, o com es digui... Del cas Emaya el jutge ha conclòs que “no hi ha indicis” que Truyol no actues correctament, cosa que per al fiscal “no era óbice” per demanar quatre anys de presó, amb la conseqüent pena del telenotícies, carnassa per als diaris espanyolistes i, en el seu cas, destruir una carrera, o una persona, com s’ha fet amb Mónica Oltra.

Això d’Emaya és el sarcasme més gran jamai contat. Ja era un niu d’enxufats quan s’enxufaven preferentment falangistes, i no va canviar amb la democràcia, on s’hi han donat els episodis més esperpèntics. Va esser el cortijo del PP de Rodríguez i d’Unió Mallorquina al moment de màxima corrupció. S’ha fet famós per enxufar forasters amb premeditació i agreujat per fer trampes amb el certificat de català falsificat, amb la inestimable col·laboració d’algun sindicalista i diaris tipus El Mundo tot fent aspavientos: “Hasta para barrer en Mallorca piden certificado de catalán... Una família desauciada por no saber catalán”. La comèdia mallorquina moderna són els retalls de diaris, no fa falta inventar res.

Però tan se val, calúmnia que cosa queda. “Qualque cosa haurà fet”, deien els rebesavis, quan assistien a una execució pública. Justament amb els casos de corrupció, ben al contrari que amb els enxufes de funcionari, o amb les possibilitats d’estudiar o de comprar un pis, els peperos fort i no et moguis volen que tots els polítics siguin iguals, i com que el PP ha estat condemnat per corrupció, tate, a MÉS també n’hi ha d’haver, de corrupció, i si no ja sortirà: se’ls acusa de la merda tirada a la mar des dels 60, se’ls demana uns quants anys de presó per, preventivament, rebentar-los la vida política, i si pot esser també l’altra, com a avís per a navegants: “Si no eres del PP jodeté” cantaven els amics de Feijóo.

El camí traçat per Casado continua: un govern d’esquerres no és legítim, ni que l’hagi votat la majoria. Això a España, com tothom del PP sap, és que no han votat bé. I per comandera irrefrenable la de la pallassa Ayuso: ja comanda per damunt dels ministres. Si poguessin suprimirien les autonomies, de moment quan comanden re centralitzen tot el que poden, a part de vexar l’estatut de Catalunya: “Hay que castellanizar los catalanes” deia un dels ministres més repugnants de Rajoy. Però ves per on que ara, l’autonomia més anòmala de totes, que és la de Madrid, els serveix per a bombardejar l’estat. L’autonomia d’Andalusia els serveix per al negacionisme climàtic, si surt malament ja donaran la culpa als bolivarians, bilduetarres i als espanyols beneitets que no saben votar.

Els cadells de na Prohens també, sense complexes, fent befa i escarni dels anys que va complint Francina Armengol... com si els seus pares no ens complissin, d’anys. Tots som un any més vells que l’any passat i tenim una rua més, però també tenim més memòria per reconèixer un hipòcrita d’enfora.

Algú s’imagina que podria passar, tan sols girant una moneda del que hem esmentat?

Si els cadells socialistes fessin un vídeo comparant na Prohens amb la Kim Basinger de Nou setmanes i mitja?

Si els cadells de Pere Aragonès impedissin, amb força física, el pas d’un ministre?

Si la policia hagués assaltat la seu del PP, enlloc de la de Unió Mallorquina?

Si la majoria d’enxufats d’Emaya fossin de Podemos?

Si un empresari de l’òrbita de Puigdemont telefonàs a un empresari rus?

Si un membre dels CDR guardàs a casa seva el material pirotècnic de la festa major?

Si el que ha malversat el centre “d’intel·ligència” espanyol per a tapar el cul del rei, se l’hagués gastat Laura Borràs per a cursets de català al Rosselló?

Si el PSOE tingués una pallassa que fes les malcriadeses d’Ayuso?

Ja m’ho deia el col·lega Bernat Morey: Com seran els joves del PP en esser majors si ara ja són uns barruts pocavergonyes... si són votats... millor no dependre algun dia d’ells.