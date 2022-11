La setmana del 25 de novembre, divendres, quan sortírem als carrers de Ciutat i de molts llocs de les nostres illes, hem viscut també l’atac furibund, agressiu, a una professora de Llengua catalana i literatura al col·legi La Salle de Palma.

Haureu vist la notícia a la premsa, la professora va fer retirar una bandera espanyola amb el lema Adelante Selección! O una cosa semblant, que havien desplegat uns alumnes de Primer de Batxillerat a la seva aula. La docent ho va fer seguint les normes establertes pel claustre, per tant, seguint la normativa. Els alumnes li feren befa quan va anar a avisar i es decidí suspendre la classe i la següent.

La resposta dels pares i mares d’aquests alumnes, esper que d’una part no de tots, va ser en contra de la professora, no de l’incompliment de la normativa per part dels seus fills i filles.

Aquest fet ha tingut un ressò fora mida a les xarxes socials, tant que la professora ha rebut amenaces per ella i la seva família, per part de gent d’extrema-dreta, a les xarxes socials.

El Cap d’Estudis del centre ha fet una comunicació als pares i mares, explicant els fets i donant suport a la decisió de la professora. Ara sembla que intervindrà la Conselleria d’Educació a través de la inspecció educativa.

Aquests dies han sorgit moltes «piulades» , «posts», en suport a la docent, comunicats de premsa, comentaris als mitjans de comunicació. Vull afegir-me a aquests comentaris, insistint: Sense por!

No hem de consentir que guanyin amb amenaces i fent por aquests energúmens, perquè ho són, que clamen contra la professora per haver fet allò que havia de fer, retirar una bandera quan no pertoca tenir-la dins una classe.

Aquests dies es viu el mundial de futbol a un lloc, Qatar, que s’ha caracteritzat per no respectar els drets humans de la meitat de la seva població, les dones, i a més, per no respectar cap dret laboral dels treballadors que han construït els estadis enmig del desert. Quants perderen la vida per les dures condicions i sense drets?

Hem vist els intents de mostrar el rebuig a aquest govern qatarià amb braçalets amb la banda multicolor i com han respost amb amenaces d’expulsió i sancions a qui la dugui. Amb aquestes condicions, la majoria de les demòcrates haurien renunciat a participar, però ja se sap, no és un esport , és un negoci que mou milions i milions de doblers. A més a més, l’únic Cap d’estat europeu que hi ha assistit ha estat el nostre! Espectacle vergonyós, quan és ell qui hauria d’estar empegueït.

Tota la nostra solidaritat com a persones demòcrates cap a la professora agredida, el nostre reconeixement a la bona feina professional que fa. Tot el nostre suport al Claustre de La Salle que tanca files amb aquesta companya.

No podem permetre que les actituds feixistes d’aquests que amenacen i volen injectar la por, ens furtin els drets i les llibertats. És violència masclista, és violència feixista que no sap respectar les persones, que utilitza la democràcia per aconseguir els seus objectius d’anul·lar-la.

Confiem plenament amb els responsables de la Inspecció educativa, de la Conselleria d’Educació, que posin en mans de les forces de seguretat la recerca d’aquestes persones antidemocràtiques, que les presentin davant la justícia com a agressors violents cap a la professora.

Sense por! Amb coratge i seguretat, que les llibertats i els drets humans, s’han conquerit amb l’esforç de moltes persones que aconseguiren vèncer el feixisme. Som moltes les persones demòcrates que no tenim por a aquests que no saben què és el respecte, que volen imposar les seves idees amb violència verbal, física.

Sense por, amb el suport i la solidaritat, la sororitat, de moltes més dels que ells creuen, cap a la professora de La Salle.