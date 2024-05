Son Pardo acollirà aquest diumenge la 91a edició del Gran Premi Nacional de Trot

L'hipòdrom de Son Pardo acollirà aquest diumenge, a les 18.30 hores, el 91è Gran Premi Nacional de Trot, que comptarà amb la participació de 16 genets.

Aquest esdeveniment complementarà el Gran Premi Nacional de Minitrot, que se celebrarà el dissabte amb la participació de les categories juvenils, segons ha comunicat el Consell de Mallorca.

Durant la presentació de la competició, el president del Consell, Llorenç Galmés, ha destacat que l'acte «és la gran festa del trot, un esdeveniment d'àmbit internacional que converteix l'illa en l'epicentre d'aquest esport a Europa».

A més, ha reivindicat «el gran nivell de cavalls i afició» que hi ha a Mallorca, defensant que la institució insular està compromesa amb aquesta modalitat esportiva per tal de «recuperar la seva esplendor i per valorar-lo, protegir-lo i promocionar-lo a l'illa».

D'altra banda, el conseller de Medi Ambient, Medi Rural i Esports, Pedro Bestard, ha manifestat que s'està donant «un impuls definitiu al món del trot, apostant per augmentar el nombre de curses i la dotació pressupostària que rep l'Institut de l'Esport Hípic de Mallorca».

Durant l'acte també va estar present el president de l'Institut de l'Esport Hípic de Mallorca, Gaspar Oliver, a més del president i vicepresident de la Federació Balear de Trot, Juan Llabata i Andreu Artigues.