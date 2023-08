TV3 i Catalunya Ràdio es fusionen en 3Cat, «una nova marca per a viure plenament en català»

De la fusió de TV3 i Catalunya Ràdio, neix 3Cat, la nova marca de continguts audiovisuals de la CCMA, que reformula l'estructura clàssica de televisió i ràdio i es transforma en una gran fàbrica de continguts. La nova marca de futur assumeix els valors i la identificació més potent de TV3 (3) i Catalunya Ràdio, que passa a anomenar-se Catràdio (Cat).

Un entorn hiperfragmentat, amb una gran oferta audiovisual i un marc de competència molt gran, la Corporació es transforma per a connectar més i millor amb la ciutadania. D'acord amb els objectius del Pla Estratègic presentat al desembre i sota el lema 'Connectem per arribar a tothom', es canvia el nom empresarial i institucional que, per primera vegada, també serà la marca de relació directa amb l'audiència. 3Cat serà també el nom de la nova OTT i, progressivament, de totes les finestres de distribució.

D'aquesta manera, es posaran la producció de continguts en català al centre del servei públic audiovisual de Catalunya, en difusió omnicanal i a través de la distribució lineal i digital.

3Cat garantirà l'accés als continguts de televisió, àudio i digitals, de qualitat i en català, en qualsevol moment i en qualsevol lloc.

«La nova marca neix i parteix de tot allò que ha representat TV3 i Catalunya Ràdio però amb una mirada endavant. 3Cat ens uneix a tots sota una mateixa marca que vol projectar-se amb força i amb tota l'ambició en aquest món audiovisual tan fragmentat on, per ser més visibles, hem de sumar esforços», ha destacat la presidenta, Rosa Romà.

«De la unió de les dues marques històriques i més properes a la ciutadania, de la unió de TV3 i de Catràdio i de tots els seus valors, avui neix la nova marca que ens identifica i ens defineix com la gran factoria de continguts audiovisuals de servei públic i en català que distribuirem per totes les finestres de distribució on estigui la ciutadania», ha afegit.

Per la seva banda, Sigfrid Gras ha explicat que TV3 «ve de 40 anys de prestigi i èxits. Però, com a director de TV3, també és la meva obligació i la de tots els que estem aquí garantir-ne el seu futur. Per això, estic especialment satisfet que comencem aquesta nova etapa sense perdre ni un mil·límetre d'aquests valors i identitat. Comencem la transformació cap al 3Cat».

«Sempre hem estat una gran fàbrica de continguts. Però ho volem ser més. I volem que 3Cat sigui, com hem dit, la gran factoria de continguts audiovisuals de qualitat i en català de referència de la ciutadania. Per això, a partir de la tardor, tots els nostres continguts passaran a presentar-se amb aquesta nova marca de futur que ens il·lusiona, 3Cat. Per això, TV3 anirà evolucionant progressivament en 3Cat», ha dit.

I, Jordi Borda ha destacat que «des de l'orgull i des de la fortalesa de la nostra identitat, abracem el camí que comença ara. La nova marca, el 3Cat, ens reconeix com la gran factoria de continguts d'àudio de Catalunya. Serem els responsables de l'univers d'àudio i ràdio visual que distribuirem i emetrem per les diverses finestres».

Així mateix, ha explicat que «la temporada que ve, Catràdio es consolidarà com més que una ràdio. Som líders en podcast i entre els més joves. El pròxim repte és tenir una graella més competitiva, seguir innovant en formats i consolidar la ràdio visual per bastir de continguts digitals la nova plataforma. Avancem en el camí 3Cat en harmonia amb la resta de finestres de distribució. Orgullosos de la nostra història, forts en el present, líders del futur».

Una nova marca per a viure plenament en català

Després de 40 anys d'història d'èxit i prestigi dels mitjans audiovisuals públics TV3 i Catalunya Ràdio, la missió fundacional de viure plenament en català es reforça amb la transformació a 3Cat.

La nova 3Cat es prepara per a afrontar el gran repte de posicionar continguts de qualitat en català a totes les finestres de consum, d'una manera ambiciosa i competitiva per arribar a tots aquells espais on l'ús normalitzat de la llengua catalana està en tendència a ser residual o inexistent com en les ficcions de gran format a les plataformes, els continguts virals d'entreteniment per a joves, els videojocs, els influenciadors per a nens i nenes, etc.

En aquest sentit, la nova OTT anunciada al mes de març es concep com una nova plataforma de continguts de qualitat en català d'accés universal, gratuïta, capaç de competir amb les grans plataformes i de garantir l'accés de la ciutadania a continguts en català en l'entorn digital.

Una nova plataforma «de país, transmèdia i interactiva», que oferirà vídeo a demanda, canals en directe i canals verticals temàtics, videojocs i música, entre d'altres. Amb més sèries, documentals, informació, esports, cultura i ciència, més continguts infantils i per a joves, i més temes educatius.