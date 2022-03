Tomeu Cantona guanya la segona edició del concurs de monòlegs 'Fem l'humor'

Aquest dijous, al bar La Tertúlia, de Palma, s'ha celebrat la final de la segona edició del concurs de monòlegs 'Fem l'humor', que organitza el programa d'Ona Mediterrània, Som Divendres.

Després de la primera fase al compte d’Instagram del programa, aquest dijous s'ha fet la gran festa de la comèdia: el món postpandèmic, les obsessions personals, tenir altres preguntes... han estat els temes que els monologuistes han triat per optar a la victòria final.

Hi han participat els tres candidats presentats, Bernat Negre, guanyador de la primera edició, Xabi Pou i Tomeu Cantona.

El cafè-teatre La Tertúlia ha acollit la vetlada, presentada per Luis García. Després de la defensa dels monòlegs, el jurat, format pel còmic i humorista Santi Liébana i per Dídac Alcalà, membre de Plataforma per la Llengua i el públic assistent, amb un 50’8% dels vots, ha donat la victòria a Tomeu Cantona, el segon lloc va ser per a Xabi Pou i la tercera posició per a Bernat Negre.

Tots ells han recollit els premis i obsequis dels patrocinadors i col·laboradors del concurs: Plataforma per la Llengua, OnaMediterrània, dBalears i Quely i un llibre de Santi Liébana amb tècniques i recomanacions per fer bons monòlegs.

Podeu recuperar la Gran final completa a Ona Mediterrània o en format podcast a somdivendres.com