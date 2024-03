La Biblioteca de Manacor acull el programa 'Confluències II: una abraçada entre cultures'

La Biblioteca de Manacor s’ha adherit al programa ‘Confluències II: una abraçada entre cultures’, que promou l’Institut Sindical de Cooperació al Desenvolupament de les Illes Balears. ‘Confluències’ és una proposta que pretén sensibilitzar entorn del valor de la interculturalitat i la complexitat de la migració a les persones bibliotecàries i usuàries de set biblioteques municipals de Mallorca i a la societat en general, mitjançant la creació d'espais de diàleg, formació, reflexió i art. La Biblioteca de Manacor forma part enguany d’aquest projecte juntament amb les biblioteques de Calvià, Santa Maria, Llubí, Sa Pobla, Sineu i Sa Coma.

L’ISCOD reconeix les biblioteques públiques com a agents de transformació social, que a més de facilitar a totes l'accés a la informació i difondre la cultura, també són un espai inclusiu de trobada, un lloc d'acolliment i enriquiment col·lectiu. Són entorns en els quals conviuen persones molt diverses, el que les converteix en un espai ple d'oportunitats per a proposen estratègies per millorar la qualitat de vida de la comunitat i promoure una ciutadania oberta a la diversitat, capaç de desconstruir estereotips, desmuntar rumors i teixir vincles entre les persones que comparteixen un territori.

La Biblioteca de Manacor forma part d’aquesta missió transformadora amb activitats adreçades al públic i també al personal bibliotecari. El passat mes de gener el personal de la Biblioteca va rebre formació en interculturalitat i migracions. A partir d’aquest 14 de març i fins dia 6 de juny, la Biblioteca de Manacor oferirà activitats obertes a la ciutadania.

Arrencarà el cicle 'Confluències' a la Biblioteca de Manacor el Cercle de Diàleg Intercultural, un espai de trobada i diàleg des de les realitats culturals i socials diverses dels veïns i veïnes del municipi per reflexionar, obrir la mirada i prendre consciència del paper de cadascú per aconseguir una convivència sana i enriquidora. Serà aquest dijous 14 de març a les 19.30 h.

La Maleta viatgera és una col·lecció de llibres que s'instal·larà de manera itinerant a les biblioteques. Serà alhora un expositor i el contingut es dinamitzarà mitjançant un taller lúdic familiar i altres idees. El taller tendrà lloc dia 10 d’abril a les 17.30 h i la Maleta serà a la Biblioteca del 26 de març al 12 d’abril perquè les famílies puguin llegir-ne i consultar-ne els llibres.

El 27 d’abril serà el torn de Biblioteques humanes, un exercici en el qual es propiciaran converses amistoses que puguin desafiar estigmes, estereotips i prejudicis i generar una major consciència social.

Finalment, el 6 de juny a les 20 h es podrà gaudir de la peça teatral ‘Relat a Relat’, una representació i col·loqui orientada a interpel·lar a la comunitat a partir de noves narratives inspirades en les vivències de persones migrades a Mallorca.