David Fernàndez aborda els grans robatoris estructurals al llibre 'No robaràs'

El periodista David Fernàndez s’enfronta al setè manament conscient que vivim en una època de robatori estructural i que No robaràs ha de llegir-se des d’una perspectiva nova. Ho fa al nou volum de la sèrie 'Deu Manaments', a la venda des del dimecres 28 de febrer.

Fernàndez va ser diputat al Parlament de Catalunya (2012-2025), on va ser membre de dues comissions d’investigació: una sobre la crisi financera i la desaparició de les caixes catalanes i l’altra sobre el frau fiscal i la corrupció, que va arribar a presidir. Molts dels fets que s’hi varen tractar li serveixen d’exemples per il·lustrar la teoria que exposa a l’assaig No robaràs.

¿Per què ens indignem tant amb el carterista i tan poc amb la banca o les elèctriques i els beneficis astronòmics que obtenen de comerciar amb béns de primera necessitat?, es demana. ¿Com podem sortir de l’estat catatònic en què ens trobem com a societat? Entre l’activisme i la filosofia franciscana, Fernàndez aborda a No robaràs la crisi de l’habitatge, l’emergència climàtica i el robatori de temps i de salut mental al qual ens sotmeten el capitalisme global i la tecnocràcia.

No robaràs «també versa sobre les alternatives possibles davant de la voracitat dels carronyaires i d’un mercat sacralitzat que s’ha escolat fins al llit de casa», amb paraules de l’autor.

David Fernàndez és un periodista de base i un activista de barri i de país. És autor de diversos assaigs Actualment és el responsable de Drets Civils i Polítics d’Òmnium Cultural i participa al Projecte Lliures (de pobresa, d’exclusions, de desigualtats).

La sèrie 'Deu Manaments', dirigida per Anna Punsoda, vol repensar els grans temes de la contemporaneïtat seguint el fil conductor del decàleg. Amb una mirada fonda i actual, responent a problemàtiques d’avui, lluny de qualsevol confessionalisme. En són els autors Jordi Graupera, Ignasi Moreta, Maria Garganté, Leticia Asenjo, Bernat Dedéu, Blanca Llum Vidal, David Fernàndez, Carla Vall i Duran, Sira Abenoza i Maria Sevilla Paris. Amb el que es posa ara a la venda ja són vuit els títols publicats a la sèrie, que té previst arribar tota sencera a llibreries al mes d’octubre del 2024.

A Fragmenta ha publicat No robaràs a la sèrie «Deu Manaments».