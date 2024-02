L'IEB es compromet a millorar els ajuts davant tot el sector cultural

Durant la darrera quinzena del mes de gener, l’Institut d’Estudis Baleàrics (IEB) ha duit a terme una ronda de contactes amb el sector cultural balear, convocant diferents reunions presencials a les quatre illes. La primera trobada va tenir lloc el 22 de gener a la seu del Consell Insular de Formentera; la segona, el 23 de gener, a la seu del Consell Insular d’Eivissa; la tercera, el 30 de gener, a la seu del Consell Insular de Menorca, i, finalment, el 31 de gener, a la sala d’actes de Ca n’Oleo, a Palma.

Cal destacar la gran assistència de participants a totes les trobades, en especial a Menorca i Mallorca, amb més de 150 participants a cada illa.

La celebració d’aquestes reunions sectorials forma part del Pla de Millora dels Ajuts per a l’any 2024, amb la finalitat de recollir les propostes i inquietuds del sector en relació amb les línies de subvenció que convoca cada any l’IEB, i d’aquesta manera poder enriquir la promoció i projecció a l’exterior de la cultura de les Illes Balears, així com el foment de la llengua catalana.

Durant el desenvolupament de les reunions, s’han pogut presentar als assistents les novetats impulsades per a la convocatòria de 2024, com són l’atorgament d’un mínim de subvenció per a projectes que superin els cinquanta punts de valoració; l’increment dels imports subvencionables per a determinades despeses que suporten el factor de la doble i triple insularitats, i l’avançament del pagament de les primeres sol·licituds, en algunes línies, fins a mitjan any, amb una resolució intermèdia durant el termini de presentació d’aquestes.

A més, amb tot aquest pla d’acció es pretén avançar tots els terminis del procediment: les convocatòries es publicaran abans i es resoldran amb antelació, per la qual cosa les bestretes arribaran al sector prèviament a l’inici dels projectes. Per això, l’objectiu és que a l’octubre de 2024 es duguin a terme diverses convocatòries anticipades de despesa per al 2025.

Llorenç Perelló, director de l’IEB, manifesta que «l’acollida ha demostrat que eren necessàries aquestes trobades». Per altra banda, afegeix: «Posarem èmfasi a millorar el que demana el sector, que és molt dependent dels ajuts».