Presentació conjunta de ‘Com posidònia en un alzinar!’ i ‘Trenant vides (Ma mare)’ a Santa Maria

Aquest divendres, dia 27 de gener, a les 19.30 hores, tendrà lloc una presentació conjunta de les novel·les Com posidònia en un alzinar! de Biel Simonet i Trenant vides (Ma mare) de Bel Mut (aquest darrer llibre va rebre el Premi Vila de Sencelles 2022). La presentació es farà a Ca s’Apotecari de Santa Maria del Camí i comptarà amb la presència d’ambdós autors, els quals, com sempre, explicaran directament les seves aventures literàries.

Hem parlat en articles i notícies anteriors de dBalears d’aquestes novel·les. Per tant, encara teniu l’oportunitat de conèixer les motivacions, dificultats o fonts d’inspiració de cadascun. Tant Biel Simonet com Bel Mut són companys de feina a l’IES Marratxí i hi ha elements en comú que, en cas que hi tengueu interès, descobrireu a les seves novel·les.