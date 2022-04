CorrellibresDB, la iniciativa de dBalears per Sant Jordi. Participa-hi!

El digital dBalears posa en marxa, a partir d'aquest dimarts i fins diumenge, l'etiqueta #CorrellibresDB a Twitter.

Es tracta d'una iniciativa per a impulsar la recomanació de lectures en aquesta xarxa social en el marc de la Diada de Sant Jordi que se celebra arreu dels Països Catalans el 23 d'abril.

Per a participar-hi, cal publicar un tweet amb un llibre recomanat (millor si hi afegiu una imatge de la portada), mencionar com a mínim dues persones i usar l'etiqueta #CorrellibresDB. Entre tots els participants sortejarem diumenge dos lots de llibres valorats en 100 euros cadascun.