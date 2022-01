L'Ajuntament de Palma obri la convocatòria del Palma Dansa 2022

L'àrea de Cultura de l'Ajuntament de Palma obrirà, aquest divendres, la convocatòria perquè s'hi puguin presentar les propostes que formaran part del festival de dansa contemporània Palma Dansa 2022.

L'Ajuntament de Palma ha indicat aquest dimecres que es poden presentar els artistes, les entitats culturals, els promotors, les companyies, les associacions i les persones o empreses que desenvolupin la seva tasca en l'àmbit de la dansa contemporània.

El Palma Dansa, que promou activitats entorn del Dia Internacional de la Dansa, arriba a la dotzena edició com a referent per als professionals d'aquesta disciplina artística i per als aficionats de Palma.

Enguany, el festival es durà a terme del 29 d'abril al 8 de maig i inclourà espectacles en els teatres municipals (Mar i Terra, Catalina Valls i Xesc Forteza) i en altres espais, tant exteriors com interiors. També es realitzaran activitats paral·leles, com tallers, visites guiades i conferències.

Com a novetat, aquesta edició inicia una sèrie d'intercanvis amb festivals de dansa estatals com DansaValencia i Sismògraf i altres internacionals que encara han de tancar-se.

Segons estableixen les bases per a l'edició de 2022, els objectius de Palma Dansa són donar suport a l'estructura de la dansa de les Illes Balears, per a reforçar el paper dels creadors locals com a part imprescindible del teixit cultural, incentivant la seva projecció.

També se cerca teixir xarxes amb altres festivals, crear nous públics, fomentar el paper de la dansa com a llenguatge de cohesió social i programar propostes de dansa nacionals que puguin enriquir a creador de les Balears.

Mitjançant un decret de la Regidoria de Cultura i Benestar Social, l'Ajuntament de Palma nomenarà una comissió de valoració de les propostes la qual estarà integrada per professionals del món de la dansa i representants de l'Ajuntament.

Els criteris de valoració tendran en compte, entre altres aspectes, la trajectòria artística i professional; l'originalitat i qualitat del projecte; els valors que transmeten les obres; el suport a creadors i ballarins de Balears; i si els espectacles o activitats cerquen captar públics nous i joves.

La documentació ha de presentar-se entre el 14 i el 28 de gener de 2022 en l'adreça electrònica palmadansa@palma.cat.