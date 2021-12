Felanitx acollirà divendres la XVIII edició de les 12 hores de glosa

Aquest dissabte 4 de desembre, els Glosadors de Mallorca han organitzat la XIII edició de les 12 hores de glosa, a Felanitx. L’acte començarà amb una mostra de cançó improvisada amb glosadors de Mallorca, Menorca, Catalunya i el País Valencià; a les 11 h a la plaça de Sa Font de Santa Margalida.

El dinar serà a les 14 h al Mercat Municipal, però abans, a les 12. 30 h, es farà una taula rodona a la Casa de cultura. L’horabaixa continuarà amb un correbars glosat; començarà a les 16 h a Can Felia i, després, a s’Abeurador. Finalment, a les 19 h, el correbars acabarà a Can Moix.

A les 21.30 h hi haurà sopar glosat al Parc Cafè, per tal d’encarar el final de les 12 hores de glosa, a les 23 h. Les inscripcions per poder dinar, sopar i tenir un lloc per dormir ja estan tancades; així i tot, des de l’organització animen a anar-hi «igualment a cantar i a acompanyar-nos», han informat.