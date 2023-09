Condemnen la celebració del correbou de Fornalutx i en demanen «l'abolició definitiva»

El partit ecoanimalista Progreso en Verde, liderat per Guillermo Amengual, condemna la celebració del correbou de Fornalutx i lamenta que «no s'hagi prohibit en vuit anys de legislatura de partits d'esquerres».

Per a Amengual, el correbou de Fornalutx hauria d'estar prohibit fa anys, però «la traïció de PSOE, MÉS i Podem als animalistes, el 2017, va impedir un èxit històric a les Balears».

«Tant és qui governi a les Balears, esquerra o dreta. A cap d'ells els importa el patiment dels animals. Uns per covardia i altres perquè defensen el maltractament cap als animals, converteixen Balears en el paradís del maltractament i patiment animal: tauromàquia, correbou, galeres de cavalls, zoològics, dofinaris», ha remarcat.

Per això, Progreso en Verde assenyala que «hem de ser capaços d'avançar cap a una societat que demostri empatia envers els animals i bandejar tota mena de maltractament, explotació, captiveri, tortura o mort cap a aquests. Una societat que necessita maltractar els animals per divertir-se és una societat malalta».

«Després de vuit anys governant l'esquerra, el correbou de Fornalutx només hauria de ser un mal record, però la covardia política del PSOE, MÉS, Podem i EUIB fan possible que segueixi dret l'únic correbou de les Balears. Ara amb PP i VOX no hi ha possibilitat alguna d'abolir el correbou ja que aquests aplaudeixen el maltractament cap als animals. Continuarem lluitant per l'abolició definitiva del correbou i de tota mena d'explotació animal», ha sentenciat Amengual.