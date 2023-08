Sus a les tradicionals festes de s'Illot amb un concert de la Banda de Música de Manacor

Les festes de s'Illot han donat el sus aquest divendres horabaixa amb la cercavila de la Banda de tambors i cornetes de La Salle, que ha partit des de la plaça del Llop. A continuació, la ronda del Matí s'ha omplert de gent per assistir a l'acte del Pregó de festes, que enguany ha anat a càrrec de Margarita Galmés. L'acte ha estat presentat pel delegat de Festes de l'Ajuntament de Manacor, Mateu Marcé, que ha agraït la col·laboració de les entitats ciutadanes de s'Illot que han fet possible aquestes festes.

La pregonera de les festes de 2022, Cati 'des Mollet', ha exercit de padrina de l'actual pregonera, Margarita Galmés. Anècdotes, nostàlgia i històries de poble han centrat les intervencions de la pregonera i el seu fill Marc, que l'ha acompanyada. El batle de Manacor, Miquel Oliver, els ha obsequiat amb un plat de ceràmica elaborat pels usuaris d'Aproscom.

Finalment, la delegada de s'Illot, Antònia Llodrà, ha reivindicat l'esperit veïnal de s'Illot i la importància de les festes per cohesionar socialment aquest indret. «Les festes són moments per a passar-ho bé i per oblidar els problemes del dia a dia, que tots tenim i que tots necessitam qualque estona deixar de banda. Però les festes també són qualque cosa més: són un element de cohesió social, un element que permet i propicia la participació ciutadana, són un moment en què es fa palesa l'organització i el teixit social d'un lloc», ha dit Llodrà. L'acte ha conclòs amb el concert de la Banda de Música de Manacor.

Les festes de s'Illot continuen aquest dissabte amb el taller de pescadors infantils a les 10 h al Centre Sociocultural i amb l'Horabauxa, a partir de les 18 h a la plaça del Mollet, i s'allargaran amb actes i activitats per a tots els públics i edats fins dia 20 d'agost.