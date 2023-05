La presidenta d'una mesa a Inca se'n va a prendre un cafè i no torna al col·legi electoral

La presidenta d'una mesa electoral a Inca s'ha absentat del col·legi on s'estava duent a terme la jornada d'eleccions aquest diumenge, adduint que prendria un cafè, i no ha tornat, cosa que, malgrat no ha suposat la interrupció de la votació en cap moment, ha obligat a avisar un suplent i activar la Guàrdia Civil per instrucció de diligències.

Segons han confirmat des de la Delegació del Govern espanyol a les Balears als mitjans, a les 10.00 hores, la presidenta -substituta a l'inici del president titular no presentat- d'una mesa electoral a Inca ha sortit del centre per a prendre un cafè.

Tot i això, no ha tornat al col·legi electoral. I, davant d'aquesta situació, a les 11.00 hores, s'ha telefonat la dona però no ha agafat el telèfon.

Per aquest motiu, a les 11.30 hores s'ha comissionat Policia Local d'Inca a casa seva, on han obert la porta uns familiars, que han manifestat que sí que havia anat a casa a prendre cafè però que se n'havia anat.

Davant d'aquestes circumstàncies, a les 12.15 hores s'ha avisat el president suplent perquè acudís a la mesa electoral.

Finalment, s'ha activat la Guàrdia Civil d'Inca a fi d'instrucció de diligències, d'acord amb l'article 143 'Delictes per abandó o incompliment a les meses electorals' de la Llei Orgànica 5/1985 del Règim Electoral General.