Bunyola, el municipi de Mallorca que més recicla

Bunyola ha estat, amb un 79,58%, el municipi mallorquí que més ha reciclat al llarg de l’any 2021. Seguit d’Esporles, presenten uns indicadors destacats respecte de la resta.

Pel que fa a parcials, Bunyola també encapçala la llista en paper, envasos i orgànic, mentre que només en vidre municipis com Santanyí, Deià, Puigpunyent i Fornalutx presenten millors dades.

L’aposta forta de Bunyola d’aquestes dues legislatures ha donat els seus fruits gràcies a la col·laboració i consciència ciutadanes. La ciutadania bunyolina entén que és una aposta a favor de la sostenibilitat i de futur per a garantir un entorn molt més habitable.

Tanmateix, els indicadors permeten també un estalvi econòmic important. Dels pagaments anuals a TIRME que l’any 2015 pujaven 230.000€, s’ha passat a una previsió per aquest any de gairebé 50.000€, una reducció del 78,26%.

Un estalvi d’aquestes característiques, amb uns pressuposts municipals més baixos cada any -els de l’any 2022 són els més baixos de la legislatura actual- permeten, a tall d’exemple, garantir inversions al municipi com el projecte de Can Gual, la dotació anual a l’Entitat Local Menor de Palmanyola o les dotacions extraordinàries fetes a serveis socials aquests dos darrers anys.